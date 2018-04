před 38 minutami

SUV mají být podle moderní definice praktická, komfortní a bezpečná. To si v drtivé většině případů žádá pětidveřovou karoserii a naladění podvozku, které má k označení sportovní poměrně daleko. Přes to všechno patří do historie této kategorie i vozy s třídveřovou, a tedy méně praktickou karoserií. S ní začínal dokonce i britský Range Rover, jenž se prostřednictvím limitovaného modelu SV Coupé do své minulosti před pár týdny vrátil. V galerii si prohlédněte další SUV a terénní vozy s trojími dveřmi. Dříve jich bylo mnoho, dnes zůstalo jen pár.

autor: Jan Matoušek | před 38 minutami