Kultovní DeLorean má po 40 letech nástupce. Stojí za ním i bývalý zaměstnanec Tesly

DeLorean, kultovní kupé z 80. let proslavené filmovou trilogií Návrat do budoucnosti, se vrací. Původní výrobce sice zkrachoval, fanouškovská základna kolem auta je ale dodnes obrovská a možná právě i z ní se bude snažit těžit moderní reinkarnace. Ta je plně elektrická a svými parametry cílí rovnou na ty nejlepší ve třídě. Na silnicích se má objevit do dvou let.

Na začátku roku 1981 vyrobila automobilka DeLorean Motor Company (zkráceně DMC) první sériové kupé DeLorean DMC 12. V prosinci 1982 se výrobní závody v Severním Irsku definitivně uzavřely poté, co výrobce zkrachoval. Původních kupé, proslavených filmovou trilogií Návrat do budoucnosti, vzniklo něco kolem devíti tisíc. Související Foto: 20 aut, u kterých si automobilky slibovaly úspěch, ale staly se z nich naprosté propadáky 20 fotografií Práva na užívání značky a loga DeLorean a inventář náhradních dílů koupil v roce 1995 Stephen Wynne, od něhož se tedy dostala k současnému americkému vlastníkovi, který se pokouší kultovní auto vytáhnout z popela. Šéfem znovuzrozené automobilky DMC je Joost de Vries, někdejší viceprezident celosvětového servisu v Tesle a viceprezident pro prodeje v automobilce Karma. Obě se přitom soustředí na výrobu elektromobilů. A právě elektromobilem bude i první nový model po více než čtyřiceti letech. Jmenuje se Alpha5, je to opět kupé s racčími dveřmi tak jako originál a automobilka slibuje velmi konkurenceschopná čísla. Všechna prezentuje jako odhady, na silnicích se má auto objevit nejdříve v roce 2024. Související Nejkultovnější auta z filmů a seriálů. Některá mluví, jiná dokážou plout pod vodou Přehled Každopádně z 0 na 97 km/h se má auto dostat za 2,99 vteřiny, 142 km/h (což je v americkém systému symbolických 88 mil za hodinu - to byla rychlost, kterou původní auto v Návratu do budoucnosti mohlo cestovat časem) pokoří za 4,35 vteřiny a pokračuje až na 250 km/h. Baterie má mít kapacitu přes 100 kWh, přičemž dojezd na jedno nabití je odhadován na nejméně 483 km. Dosáhnout ho autu pomáhá i špičková aerodynamika, DMC se chlubí koeficientem odporu vzduchu Cd na úrovni 0,23. Kupé je dlouhé pět metrů, mezi nápravami je 2300 mm. Šířka včetně zrcátek pak přesahuje dvoumetrovou hranici. Automobilka zatím zveřejnila jen počítačem generované snímky, reálné auto se má představit letos v srpnu na přehlídce elegance v Pebble Beach. I tak jsou ale patrné odkazy na původní model, což vzhledem k tomu, že auto navrhoval Italdesign Giorgetta Giugiara, který se postaral i o tvary původního vozu, není až takové překvapení. Pryč je nicméně hranatá karoserie, novinka sází na obliny a už zmíněnou aerodynamiku. Vpředu je úzký pás zahrnující světlomety a logo výrobce, zadní reflektory jsou tvořeny třemi světelnými pásy, kdy jeden z nich je vizuálně propojuje. Na původní model pak odkazují třeba racčí dveře, design kol nebo provedení zadní části s dveřmi s několika lamelami. Související S elektromobilem za polárním kruhem. Porsche Taycan se zimy ani Tesly nebojí 40 fotografií Kabina jen těžko zapře inspiraci v nových elektrických Mercedesech či Porsche Taycan. Před řidičem je široký digitální přístrojový panel, na středovém panelu pak má Alpha5 dotykový displej pro ovládání veškerých funkcí. Kabina je čtyřmístná, racčí dveře jsou pak dostatečně široké, takže se přes ně dá nastoupit i dozadu. Joost de Vries pak pro britský magazín Autocar uvedl, že nejprve vznikne limitovaná série 88 automobilů (už zmíněný odkaz na původní filmové auto), která ale nebude moci smět na normální silnice. Majitelé tak s autem budou moci vyjet jen na závodní okruh, každý z 88 kusů bude totiž avatarem nezaměnitelného tokenu, zkráceně NFT. Auto tak zájemce dostane ke koupi NFT. Na snímcích má auto červenou barvu. Další část malosériové výroby však silniční homologaci dostane. Související Tumáš, Evropo: Očekávaný Elonův bestseller na čipy nečeká. První test Tesly Model Y 38 fotografií De Vries pak britskému časopisu také prozradil, že u jednoho modelu znovuzrozený DeLorean skončit nechce. V plánu jsou osmiválcové kupé, elektrický sedan a prémiové sportovní SUV s vodíkovým pohonem. Alpha5 se bude vyrábět v Itálii, na pohonném ústrojí pak spolupracovaly i britské firmy, poodhalil šéf automobilky. Další informace pravděpodobně přijdou spolu s již zmíněnou veřejnou premiérou v srpnu letošního roku. Ve stejnou dobu by se automobilka měla dostat i na burzu tak, aby získala dostatek peněz na výrobu a další vývoj.