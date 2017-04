+16 fotografií

Volkswagen Phaeton - Podle magazínu The Economist byl Phaeton vůbec nejprodělečnějším automobilem v Evropě. Magazín Top Gear ho zařadil na seznam nejhorších aut, které lze koupit. Faktem je, že Volkswagen na své ambiciózní limuzíně prodělal kalhoty. Vždyť jen kvůli ní postavil luxusní prosklenou továrnu v Drážďanech. Jenže auto se neprodávalo. Během 15 let to bylo jen 84 tisíc kusů. Zásadním problémem byl zřejmě i fakt, že mnoho lidí neoslovila kombinace luxusního sedanu a značky Volkswagen, tedy „lidový vůz“. Foto: Výrobci