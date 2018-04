před 55 minutami

Vnější design vozu hraje při koupi důležitou roli. Nakonec ale mnoho zájemců o nový vůz uzná, že důležitější je stejně pohled z kabiny, kam budou jako řidiči den co den usedat. Proto už neexistují jen ankety o nejlepší design, ale také ankety o nejlepší interiér. Americká organizace Wards Auto žebříček deseti nejlepších interiérů vyhlašuje každoročně. Nejde přitom o pořadí, kdo se do top 10 dostal, je brán jako držitel ocenění. Aby se auto dostalo vůbec mezi nominované, musí být zcela nové nebo alespoň výrazně upravené. Za rok 2018 bylo nominováno celkem 40 automobilů a do nejlepší desítky se dostala paleta rozličných modelů. Podívejte se sami.

autor: Jan Matoušek | před 55 minutami