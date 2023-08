Konopí v interiéru i konec analogových budíků. Škoda modernizuje Scalu a Kamiq

Poslední dobou se v souvislosti se Škodou Scala a Kamiq mluvilo spíše o předčasném konci výroby, pokud by norma Euro 7 prošla v té nejpřísnější podobě. Nakonec to vypadá, že oba kompaktní modely díky odkladu zavedení normy ještě několik let přežijí, v Mladé Boleslavi pak pro ně nachystali modernizací. Nový je design, zlepšily se některé technologie, ale třeba pod kapotou je vše při starém.

Zatímco z Kamiqu je bestseller, který byl v prvním pololetí letošního roku v Evropě třetí nejprodávanější škodovkou, Scala se krčí na opačném konci žebříčku. V porovnání s nejmenším SUV s okřídleným šípem je letos zatím na zhruba polovičních prodejích. Modernizace se ale dotkla obou modelů stejně, přičemž změny je možné odhalit už na první pohled. Související Za volantem nové Škody Superb. Společné dítě s VW ujede na elektřinu 100 kilometrů 13 fotografií Scala dostala ostřeji řezaný přední i zadní nárazník doplněný o upravenou masku a užší přední světlomety. Také Kamiq přichází s robustnějšími nárazníky a vzpřímenější maskou chladiče, nadále má pak rozdělená přední světla. Horní pruh denního svícení je ovšem užší, zatímco hlavní světla níže jsou širší. Poprvé bude u obou modelů možné za příplatek zvolit maticová diodová světla se stálým dálkovým svícením s vykrýváním protijedoucích vozidel. V interiéru mladoboleslavská automobilka pokračuje dále v digitalizaci, oba modely totiž mají standardně virtuální přístrojový štít. Ten má osmipalcovou obrazovku, u vyšších výbav je v nabídce provedení s 10,25 palci. Rovněž do základní výbavy se dostal multimediální systém s 8,25palcovou obrazovkou, který může nahradit 9,2palcová navigace. Dobrou zprávou je, že základní displej si zachoval otočné ovládání hlasitosti, automatická klimatizace si též zachovala k ovládání klasická tlačítka a má nadále samostatný - jakkoliv přepracovaný - panel. Mimo digitalizaci se u obou modelů zlepšila i udržitelnost. Škoda zmiňuje mezi jinými odtokové kanály pod čelním sklem a obložení podběhů kol z recyklovaných plastů, obložení dveří a stropu s přírodními rostlinnými vlákny z konopí a kenafu a samozřejmě čalounění či koberce z recyklované látky. Širší je nabídka takzvaných Simply Clever prvků. Poprvé mají oba modely virtuální pedál, volitelné elektrické víko kufru tak bude možné otevřít pouze pohybem nohy pod zadním nárazníkem. Mimo jiné z Fabie si pak Scala s Kamiqem půjčují třeba kapsy na mobil na zadní straně opěradel předních sedaček nebo vyjímatelnou odkládací přihrádku ve středovém tunelu. Související První dojmy z nové Škody Kodiaq. Kufr je o 75 litrů větší, s podvozkem se stal zázrak 14 fotografií Pod kapotou se nic nového neodehrálo, po loňském konci pohonu na stlačený zemní plyn tak mají Scala i Kamiq v nabídce nadále dva benzinové motory. Litrový tříválec má 70 nebo 85 kilowattů, silnější verze se vedle ručního řazení dodává volitelně i s dvouspojkovým automatem DSG. Čtyřválcová patnáctistovka má 110 kilowattů, volbu mezi ručním nebo samočinným řazením a také vypínání válců, které při nižší zátěži pomáhá šetřit palivo. Pohled do ceníku napoví, že se Škoda jala změnit názvy některých výbavových stupňů. Ty se tak nově jmenují Selection a Top Selection (dříve Ambition a Style), sportovně laděný model Monte Carlo se sníženým podvozkem a černými detaily zůstal zachován. Nadále je pak většina volitelné výbavy sdružená do paketů, jen vybrané prvky je možné dokoupit i samostatně. Před koncem výhodněji Než však přijdou omlazené verze na trh, nabízí Škoda zvýhodněné provedení stávajících provedení Scaly a Kamiqu. Jmenují se již tradičně Fresh a v základu mají mimo jiné dvouzónovou automatickou klimatizaci, 6,5palcové rádio, vyhřívání předních sedadel, přední a zadní parkovací senzory, couvací kameru, bezklíčové zamykání a startování nebo 16palcová litá kola. Ceník - Škoda Scala & Kamiq Fresh Scala Fresh Kamiq Fresh 1.0 TSI / 81 kW 499 900 Kč 499 900 Kč 1.0 TSI / 81 kW DSG 539 900 Kč 539 900 Kč 1.5 TSI / 110 kW 539 900 Kč 539 900 Kč 1.5 TSI / 110 kW DSG 579 900 Kč 579 900 Kč Je to výbava výrazně lepší než u základního modelu Ambition, ovšem za podobnou cenu. Scala je oproti standardní základní verzi dražší o 20 tisíc korun, Kamiq stojí dokonce stejně. Oba modely ve verzi Fresh začínají na 499 900 korunách, navíc rovnou s 81kilowattovým litrovým tříválcem. Slabší verze motoru se vůbec nenabízí. Kromě něj může zájemce volit i silnější patnáctistovku, oba motory samozřejmě i s dvouspojkovým automatem.

