Komise zpřísňuje: Celoevropská stopka pro spalovací motory může přijít v roce 2035

Evropská komise představila svůj nový plán na snižování emisí skleníkových plynů. Změny se mimo jiné výrazným způsobem dotknou osobních automobilů. Pro rok 2030 mají průměrné emise CO2 z prodaného auta klesnout oproti letošku o 55 procent, v roce 2035 dokonce o 100 procent. To znamená, že by se za patnáct let v Evropě nesměly prodávat vozy se spalovacím motorem.