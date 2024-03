Bude Leap. Výrobu levného čínského elektromobilu rozjede v Evropě Stellantis

Je malý jako Dacia Spring, má ale silnější motor a větší baterii, měl by stát méně peněz. Čínské auto za půl milionu korun bude vznikat na jihu Polska.

Tak dlouho brojil Stellantis proti levné čínské konkurenci, až si ji nasadil do vlastních řad. Podle agentury Reuters začnou Francouzi s montáží malého čínského elektromobilu už letos v létě. Využít přitom mají zázemí továrny Fiatu v polském městě Tychy, odkud před lety vyjížděl i Fiat 126 zvaný Maluch a kde v současnosti vzniká Fiat 500.

Název auta Leap T03 bude Čechům připomínat spíš legendární tramvaj, není však jisté, zda jej Stellantis nakonec v Evropě použije. K informaci agentury, potvrzené ze dvou zdrojů, se zatím nevyjádřil.

Stellantis se loni v říjnu dohodl na koupi 21procentního podílu ve společnosti Leapmotor, za který zaplatil 1,5 miliardy eur. V rámci dohody oba výrobci automobilů také oznámili společný podnik, který Stellantisu poskytuje exkluzivní práva na výrobu, export a prodej produktů Leapmotor mimo Čínu.

Montáž malého bateriového auta by mohla začít do konce června. Nešlo by přitom o klasickou výrobu, ale o stavbu auta z dílů dovezených z Číny. Cena by měla začínat na magické hranici 20 tisíc eur (zhruba půl milionu korun), kterou se výrobci elektroaut často zaklínají, ale reálně ji momentálně nikdo nenabízí.

Nejblíž k ní ještě donedávna měla Dacia Spring, cenu omlazené verze však automobilka zatím nezveřejnila. Za stejné peníze jako Leap T 03 se má v prodeji ještě letos objevit Citroën ë-C3, Volkswagen auto za 20 tisíc eur nabídne až v roce 2027.

Konkurenci chce T03 překonat výkonem i velikostí baterie - ta má využitelnou kapacitu 41,3 kWh a Leap s ní ujede 280 kilometrů podle metodiky WLTP. Motor s výkonem 80 kW (109 k) zajistí zrychlení z nuly na stovku za 12 sekund, maximální rychlost je omezena na 130 km/h.

Malé elektrické auto není jediným modelem v nabídce, firma vyrábí také aerodynamický vůz C01 s délkou přes pět metrů, který je kromě čistě elektrické verze k dispozici také jako plug-in hybrid. Stejný koncept pohonu nabízí také velké SUV s označením C11. O jejich expanzi do Evropy však zatím není rozhodnuto.

Leapmotor je i na čínské poměry mladou značkou, vznikl jako start-up v roce 2015. Díky propojení vývoje aut a čipů pro umělou inteligenci dokázal na přeplněném automobilovém trhu uspět, i když svůj první vůz představil teprve v roce 2018.