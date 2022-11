Menší dostupná auta ještě nevymřela. Kia Stonic osloví nejen cenou

Jednoduché auto především do města, do kterého se dobře nastupuje a dá se pořídit za snesitelnou cenu? Těch mnoho není. Ještě před pár lety byl ideálem například Ford Fusion nebo Hyundai ix20, ty už odnesla voda. Na trhu se ale stále pár takových najde, jednoho favorita má korejská Kia. Stonic začíná na částce 400 tisíc, cena ale není to jediné, čím osloví.

Otestovat auto s nejslabším motorem a navíc v chudší výbavě, to je zkušenost vzácná, ale poučná. Automobilky se spíš rády chlubí tím, co všechno model může umět, a tak konfigurátor láká a přetéká bohatým seznamem příplatkových prvků.

Jak vypadá a jezdí verze téměř základní, se člověk dozví málokdy. Testovaný Stonic je ale přesně tato paní Columbová. Pod kapotou má atmosférickou dvanáctistovku a dorazil ve výbavové verzi, která se sice jmenuje Exclusive, je ale jen o stupeň lepší než základní Comfort, který se dá pořídit bez dvacetikoruny už za 400 tisíc.

Exclusive je dražší o 45 tisíc, ty však vyvažuje hodnotnou výbavou. Její součástí je automatická klimatizace, elektricky ovládaná nejen přední, ale i zadní okna, stmívající zpětné zrcátko, zadní senzory i s kamerou, lité šestnáctky a pak také bezpečnostní asistenti, jako je hlídání v pruzích, sledování mrtvých úhlů či nouzové brzdění. Těžko si u auta tohoto typu přát něco víc.

Interiér potěší všechny staromilce, kteří mají rádi všechno hezky po ruce a maximálně přehledné. Najdou tu proto analogové budíky i starou dobrou tlačítkovou klimatizaci. Že by ale kabina působila z tohoto důvodu nemoderně, se říci nedá. Fanoušci moderní techniky také nebudou zklamaní, za 25 tisíc u této výbavy a u vyšších už standardně má vůz multimediální systém s podporou Apple CarPlay nebo Android Auto s osmipalcovou obrazovkou a zabudovanou navigací. Párování s mobilem funguje bezproblémově, displej má jednoduchou, ale přehlednou grafiku.

Stonic je ideální pro ty, kteří chtějí do vozu co nejsnadněji nastupovat, ale velké SUV je jim k ničemu. Výhled z vozu je perfektní a prostornost s ohledem na jeho rozměry víc než slušná. Pod podlahu kufru, který nabídne objem 332 litrů, se vešla i rezerva, bez ní je kufr o 20 litrů větší. Háčky na tašky by však mohly být masivnější.

Kia Stonic 1.2 DPi Motor: benzinový 4válec, 1197 cm3

Výkon: 62 kW (84 k) při 6000 ot./min

Točivý moment: 118 Nm při 4000 ot./min

Nejvyšší rychlost: 165 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 13,5 s

Kombinovaná spotřeba: 5,5 l/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 332/1135 litrů

Cena: od 399 980 Kč

Dvanáctistovka ostudu nedělá

Základního motoru se není třeba bát, přestože slibuje papírově skromných 62 kilowattů. Nikdo by od Stonicu přece nečekal víc než to, k čemu je určený, tedy spíš na kratší jízdy na nákupy, do práce, na chalupu nebo do školky či školy pro dítě či vnouče. A tak vůbec nevadí, že akcelerací neohromí a že víc než na 165 km/h se nerozjede.

Jeho charakter je ale sympatický a vyhoví širokému spektru motoristů, což platí i o řazení pětistupňové manuální převodovky. Jen na dálnici se auto necítí úplně doma, vyšší otáčky motoru zvyšují hluk v kabině a neprospívají ani spotřebě, která se jinak pohybuje těsně pod šestilitrovou hranicí.

Kdo má ale ve zvyku jezdit často s plně naloženým vozem, měl by přece jen zvážit, zda pro něj bude základní dvanáctistovka výkonově dostačující, litrový přeplňovaný tříválec s šestikvaltem je ale o nezanedbatelných 40 tisíc korun dražší. A to není úplně málo.

Stonic sedí na podvozku městského Ria. Jízdně je to zcela nezáludné a krotké auto, které slušně zvládá nerovnosti a v zatáčkách dává jasně najevo vrozenou nedotáčivost. Nenáročný řidič s ním bude jezdit velmi rád, protože na něm není nic, co by iritovalo.

Na rozdíl od na začátku zmiňované někdejší ix20 se o něm dá říct, že je pro většinu populace i vizuálně atraktivnější, zkrátka byste o něm nikdy na první dobrou neřekli, že je to auto jen na důchod.