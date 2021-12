Karoq po faceliftu vstupuje na trh. Škoda vyřadila nepopulární verze, zdražila základ

Michal Novák skončil čtrnáctý ve sprintu volnou technikou Světového poháru v norském Lillehammeru, Kateřina Janatová obsadila 18. příčku. Oba čeští běžci na lyžích vypadli ve čtvrtfinále.

Sprinty v biatlonovém areálu, kam se závodní víkend přesunul kvůli nedostatku přírodního sněhu, vyhráli domácí Johannes Hösflot Klaebo a Švédka Maja Dahlqvistová.

Novák se po postupu ze 14. místa v kvalifikaci v rozjížďce pohyboval na předních pozicích po boku hvězdného Rusa Alexandra Bolšunova. V cílové rovince se ale před něj vedle obhájce triumfu v SP Bolšunova dostal ještě Nor Even Northug, mladší bratr slavného Pettera Northuga. Od postupu časem Nováka dělily čtyři desetiny.

"Dneska tam semifinále mohlo být, takže mě docela mrzí, jak to dopadlo. Cítil jsem se fakt výborně. Navíc jsem měl zase neskutečné lyže. Ve finiši to pak nevyšlo, takže to je zklamání. Na druhou stranu jsem rád za postup ze 14. místa z kvalifikace i za výsledek, který je lepší než minulý týden v Ruce," uvedl v tiskové zprávě svazu Novák, který v Ruce ve sprintu klasicky obsadil 51. příčku.

Janatová, jež se kvalifikovala jako čtyřiadvacátá, dojela v úvodním čtvrtfinále čtvrtá. Postupové příčky v její rozjížďce obsadily pozdější medailistky Jessie Digginsová z USA a domácí Tiril Udnes Wengová. Ani Janatové čas na postup nestačil.

"Trochu mě mrzí, že se mi nepodařilo postoupit z pozice lucky loser do semifinále. Bylo to jen o 0,2 vteřiny. Rozjížďka se mi ale jela dobře, schválně jsem ji začala zezadu, protože jsem věděla, že kopec před koncem je dlouhý, ale bohužel se mi pak nepodařilo najít si lepší pozici a proklouznout dopředu. Přitom jsem ještě síly měla. Ale celkově to hodnotím kladně, umístění v top 20 je pro mě super," řekla.

Žádný další český lyžař v Lillehammeru nezávodí, ženský tým je v dějišti ZOH 1994 kompletní. S výjimkou Janatové ale v kvalifikaci neuspěly. Petru Hynčicovou na 32. a Terezu Beranovou na 35. místě dělila od postupu necelá sekunda. Zuzana Holíková obsadila 38. příčku a Petra Nováková 47. pozici.

I druhý sprint sezony vyhrála Dahlqvistová, která týden po triumfu klasicky ovládla i bruslení. Na 1600 metrů dlouhé trati nenašla od kvalifikace napříč všemi rozjížďkami až do finále přemožitelku. Pozici vítěze kvalifikace potvrdil Klaebo, jenž v závěru finále mohl zamávat divákům a připsal si 26. triumf ve sprintech SP. Za ním skončil další Nor Thomas Helland Larsen, který ani nepatří do reprezentace a startoval v národní skupině. Třetí finišoval Francouz Richard Jouve.