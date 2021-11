Škoda vyklidí 10 tisíc nehotových aut z odstavných parkovišť, přišly díly s čipy

K dosažení stropu 50 tisíc nedokončených aut zbývalo málo, na pronajaté odstavné plochy už by šlo zaparkovat jen poslední dva tisíce škodovek s chybějícím dílem. Většina z nich čekala na součástku, která ovládá zadní elektrické otevírání oken. Michael Oeljeklaus, předseda představenstva automobilky, který je ve firmě zodpovědný za výrobu a logistiku, popisuje aktuální situaci ve Škodě Auto.

Desetitisíce zákazníků čekají na své auto, které jim firma není schopná dodat. Dlouhé měsíce Škoda Auto neřeší nic jiného než pandemii a její důsledky, především nedostatek dílů s čipy. Odstavné plochy kolem továren a na pronajatých letištích byly téměř plné vozů, které zvenku vypadají jako kompletní, většině ale chyběla jedna jediná součástka.

Jde o díl, jenž ovládá elektrické otevírání zadních oken a který má pro Škodu Auto cenu zlata. V nejhorší chvíli musela firma odstavit 48 tisíc aut, strop byl přesně 50 tisíc, pak už by se další nikam nevešla. Z toho 30 tisícům aut chyběla zmíněná součástka.

Zdá se, že se situace pomalu zlepšuje. "Aktuálně máme zhruba 30 tisíc nedokončených vozů, které je potřeba dodělat, abychom je mohli dodat zákazníkům. Rozhodnutí odkládat vozy s chybějícími součástkami hodnotíme zpětně jako dobré, protože díky dodávce dalších čipů je teď můžeme snadno dokončit," říká Oeljeklaus ve velkém rozhovoru pro Hospodářské noviny.

Firmě pomohla extra dodávka 20 tisíc dílů s čipy navíc, polovinu použije na dokončení aut odložených na odstavných plochách. "Naskladnili jsme také díly, které jsme během čtrnácti dnů, kdy linky v našich továrnách v říjnu stály, ušetřili, a tak teď máme celkově zásobu, která by nám měla vydržet minimálně na měsíc," dodává.

Kritiku, že koncern Volkswagen, a tedy i Škoda Auto problém s čipy podcenily, a proto mají větší výrobní problémy než některé jiné značky, ale odmítá. "Evropští výrobci mají větší potíže než ti v Asii, zejména automobilky z Koreje. V Asii jsou přitom ty největší fabriky na výrobu čipů. Evropské značky mají jinou dodavatelskou strukturu, nakupují často u firem Bosch a Continental, které měly s dodávkou čipů největší potíže," stojí si za svým.

V automobilce ustanovili speciální krizový tým, který se problémům s chybějícími čipy v dílech intenzivně věnuje a jeho motto je jasné: Jak je sehnat. Podle Oeljeklause pomohlo, že Škoda Auto navázala přímý kontakt na výrobce polovodičů, kteří je pak dodávají do dílů. Problém v křehkosti dodavatelských řetězců ale dle jeho názoru otevřel jedno důležité téma.

"Každý výrobce automobilů si nyní musí klást otázku, jestli používat čipy, které se budou implementovat do nových modelů na celý jejich životní cyklus, anebo se budou moci průběžně měnit za novější. Auto je na trhu běžně sedm let, to už jsou na trhu modernější verze čipů. Je tedy ve hře přechod na variantu, kdy budete designovat řídicí jednotku tak, aby se mohla snadno za tři roky zmodernizovat a použila se do ní nová generace čipů, protože jejich vývoj jde dopředu extrémně rychle," vysvětluje.

Reaguje tak na fakt, že obdobně k čipovému hladomoru přistoupila Tesla. Při počínající krizi v dodávkách s polovodiči přeprogramovala řídicí jednotky na novou generaci čipů, kterých je dostatek, protože se používají v moderní elektronice. Podle Oeljeklause ale změna v procesech není tak jednoduchá a hrozí riziko, že inovace nebude důkladně prověřená a spolehlivá.

"Elektrická síť a principy, na kterých vznikají automobily Tesla, fungují v jiném režimu než auta v našem koncernu. V Teslách je méně řídicích jednotek a více centrálních počítačových procesorů, a tak si dokážu živě představit, že u nich na základě jiné struktury je jednodušší přeprogramování jednotek než třeba u nás. Ve Škodě Auto jsou i procedury ve vývoji a především testování funkčnosti a spolehlivosti delší i proto, že chceme, aby zákazníci dostali ten nejlepší a nejbezpečnější produkt. My s vozy najedeme miliony kilometrů, než aplikujeme nějakou inovaci v praxi," tvrdí Oeljeklaus.

Výrobní odhady na letošní rok

Ve firmě doufají, že se zlepšující se logistikou minimálně do konce letošního roku už nebude potřeba linky v továrnách zcela zastavovat. Kolik vozů firma letos vyrobí, je prý ale těžké odhadnout.

"Před koronavirem bych vám dokázal už teď v polovině listopadu říci i na 50 kusů přesně, jaký bude náš výsledek na počet vyrobených aut na konci roku. Dnes ale tak daleko vidět nemůžeme. Máme v plánu vyrobit v měsíci listopadu 70 tisíc aut a velký počet i v prosinci, ale zároveň zpomalíme výrobu, protože jsme museli opět zpřísnit hygienická opatření s ohledem na pandemickou situaci v Česku," vysvětluje šéf výroby a logistiky v automobilce.

Předseda představenstva automobilky Škoda Auto si na interní konferenci managementu tento týden posteskl, že kdyby se nepotýkali s nedostatkem dílů, byl by pro ně tento rok rekordní.

"Nebýt až frustrujícího nedostatku polovodičů, dosáhli bychom letos rekordního výsledku. Naše kapacity jsou vyprodány, zájem zákazníků je enormní. Děláme vše pro to, abychom do konce roku vyrobili co nejvíce vozů," uvedl Schäfer.