Jubilejní kalendář Pirelli je tu. Hvězdou je Naomi Campbell, tématem nadčasovost

Kalendář Pirelli pro rok 2024 oslavuje cílevědomost a Afriku. Jubilejní, v pořadí už 50. kalendář nafotil umělec Prince Gyasi z Ghany. Dílo nese název Timeless, tedy Nadčasovost. Má oslavovat lidi, kteří podle fotografa zanechali výraznou stopu ve světě a inspirují tak budoucí generace.

Gumárenský gigant Pirelli publikuje nové, padesáté vydání svého dnes už legendárního kalendáře, který se poprvé objevil přesně před 60 lety, tedy v roce 1964. Několik let kalendář nevycházel.

Vždy ho fotí slavní fotografové či známé osobnosti a s pneumatikami toho má obvykle pramálo společného. Fotografové totiž dostávají prostor pro neobvyklé koncepce.

Tentokrát se před i za fotoaparát postavil osmadvacetiletý vizuální umělec Prince Gyasi původem z Ghany. Ústředním tématem kalendáře je nadčasovost. "Nadčasovými se nerodíme, stáváme se jimi," nechal se slyšet Prince Gyasi, který patří mezi nejmladší umělce, již na sebe vzali roli fotografa pro trendový kalendář.

Oslovil tedy osobnosti, které se v jeho očích dokázaly nadčasovými stát, třeba tím, že našly svou sílu.

A protože má úzký vztah k západoafrické komunitě, odkud pochází, rozhodl se toto vydání kalendáře s Afrikou víc propojit. Proto se v kalendáři zvěčnilo například Jeho Veličenstvo Otumfuo Osei Tutu II., král historické západoafrické říše Asante, a jeho královská delegace v paláci Manhyia.

Dále tu je americká herečka Angela Bassettová (představitelka filmové Tiny Turner) nebo spisovatelka Margot Lee Shetterlyová či básnířka a aktivistka Amanda Gormanová. Z Ghany pochází umělec Amoako Boafo.

Dále se tu zvěčnila herečka Tiwa Savage, spisovatel, režisér a producent Jeymes Samuel, bývalý fotbalista Marcel Desailly či umělkyně a herečka Teyana Taylor.

Výrazný prostor dostala také bývalá supermodelka Naomi Campbell.

Sám Prince Gyasi je nejen tváří jednoho z měsíců, ale jeho "mladší já" ztvárněné dětským modelem se dostalo i na obálku. S tímto motivem cestování v čase fotograf pracoval v kalendáři vícekrát.

Samotné osobnosti ostatně ve videu, které mapuje vznik kalendáře, přemýšlejí o tom, co by řekly samy sobě, kdyby měly možnost potkat své dětské já. A protože Prince Gyasi se vyžívá v barvách, kdy jeho fotky spíše lehce připomínají malbu, divoký je i Pirelli kalendář plný kontrastních barev.

Focení probíhalo také právě v Ghaně. Gyasi chtěl v kalendáři představit kulturu své země. "Ghana je zvláštní země, je to vstupní brána do Afriky, kde najdete všechno. Kakao, zlato, bauxit i ropu," popisuje Gyasi. V minulosti se kalendář už jednou na africkém území fotil, a to konkrétně v Botswaně v roce 2008.

Kalendář na Pražský hrad

Kalendář Pirelli má tradičně velkou pozornost ve světě pop kultury. Na kalendáři vždy spolupracují ti nejvěhlasnější fotografové (v minulosti například Terence Donovan, Helmut Newton…) a nejslavnější supermodelky (Gisele Bündchenová, Natalia Vodianova, Sophia Lorenová a Cindy Crawfordová…).

Nelze ho pořídit v běžném obchodě. Firma ho rozdává slavným a vlivným osobnostem, významným partnerům, státníkům nebo společenským elitám, několik z nich se draží v aukci a peníze se věnují na charitu.

"Dříve jsme vždy kalendář posílali také prezidentovi. V posledních letech se nám ho na Hrad doručovat nedařilo. A tak doufáme, že teď se nám ho k novému prezidentovi Petru Pavlovi podaří dostat," řekl na tiskové konferenci při příležitosti představení kalendáře v Praze marketingový ředitel značky Pirelli pro Česko Zdeněk Vacl.

Výtěžek pro dobrou věc

Kalendář Pirelli 2024 s podtitulem Timeless se bude dražit 7. prosince. Vybrané peníze se už tradičně věnují Masarykovu onkologickému ústavu v Brně. Loni se finanční výtěžek věnoval na nákup dekubitních matrací.

"Tentokrát bychom rádi pořídili systém pro ohřev pacienta během operace. Jde o sofistikovanou podložku, která udržuje teplotu těla během náročné operace. Máme šest sálů a pět z nich podložku má. Vyjde na zhruba 150 tisíc korun," říká Klára Jirkovská, tisková mluvčí ústavu. Když by se vybralo v aukci peněz více, koupí v Brně další dekubitní matrace, kterých prý nikdy není dost.

Dražba kalendáře Pirelli se uskuteční v České republice již po dvacáté čtvrté a jeho prostřednictvím se už vybralo 4 640 329 korun.