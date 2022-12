Pirelli představuje nový kalendář. Středobodem je žena a tématem milostné dopisy múze

Gumárenský gigant Pirelli publikuje nové vydání svého dnes už legendárního kalendáře. Ústředním tématem jsou ženy a jejich příběhy. Fotografie pro kalendář nafotila australská fotografka Emma Summertonová, a jak uvádí, věnovala se v něm "svým múzám“, tedy všem ženám, které ji inspirovaly během profesní i osobní cesty životem.

Asi žádný jiný kalendář nemá každoročně takovou pozornost ve světě jako ten od gumárenského gigantu Pirelli. Nejde si ho pořídit v běžném obchodě. Firma ho rozdává slavným a vlivným osobnostem, významným partnerům, státníkům nebo společenským elitám, několik z nich se draží v aukci a peníze se věnují na charitu. Vždy ho fotí slavní fotografové či známé osobnosti a s pneumatikami toho má obvykle pramálo společného. Fotografové totiž dostávají prostor pro neobvyklé koncepce.

Pro rok 2023 se fotografování ujala dvaapadesátiletá Australanka Emma Summertonová. Ta je teprve je pátou ženou, která kalendář od jeho prvního vydání roku 1964 vytvořila. Jejími předchůdkyněmi byly v roce 1972 Sarah Moonová, v roce 1989 Joyce Tennesonová, v roce 2007 Inez Van Lamsweerdeová z dua Inez a Vinoodh a v letech 2000 a 2016 kalendář fotila Annie Leibovitzová.

Svět ženy i v kalendáři

Proč je něco, co bývá běžným reklamním produktem nebo nenápaditým dárkem pod vánoční stromeček tak význačné? Kalendář Pirelli je totiž fenomén. Od doby jeho vzniku je ostře sledovaným a respektovaným předmětem pop kultury. Má za cíl mapovat trendy, a proto se mění podle doby, ve které právě vzniká.

Ten pro příští rok vypichuje téma ženy. Nejen tím, že autorem fotek je žena, na všech 28 snímcích jsou jen samé dámy a kalendář nese název "Milostné dopisy múze".

"V kalendáři jsem se chtěla vrátit k etymologickému původu tohoto slova. Múza původně představovala zdroj, který nejen inspiroval, ale také disponoval talentem v oblasti literatury, vědy a umění," vysvětluje Emma Summertonová a dodává: "Fascinují mě ženy, které dělají výjimečné, tvůrčí věci, ženy, které mě, počínaje mou matkou, inspirovaly po celý můj život a celou mou kariéru. Jsou to lidé, od kterých jsem se toho hodně naučila: spisovatelky, fotografky, básnířky, herečky a režisérky. Z těchto důvodů mě napadlo vzdát jim hold právě kalendářem a zinscenovat v něm svět, skrze který by se mohly představit."

Fotografie vznikly v Londýně a New Yorku během června a července. Fotky, na kterých se představuje čtrnáct modelek, jsou velmi snové, magické až surrealistické, což je pro Summertonovou typické. Fotografka ale upřesňuje, že výběr nebyl náhodný a každá z žen má mít blízko k múze, kterou ztvárňuje, a tak tu nejsou zvěčněné jen skutečné profesionální modelky, ale i známé osobnosti z jiných profesních oblastí. Nesou symbolické názvy, například "věštkyně, víla, lovkyně snů a královna", ale i přízemnější, jako "atletka, vědkyně, aktivistka" či umělecké jako "malířka, fotografka, spisovatelka, performerka".

"Pirelli oslovilo téma žen, které nejsou jen prvoplánově krásné, ale skrývají se za nimi hlubší příběhy, pro nadcházející rok nejvíce. S koncepty totiž chodí sami fotografové a na finálním výběru se vždy podílí komise, ve které jsou jak zástupci z italské centrály včetně viceprezidenta Pirelli Marco Tronchetti Provery, tak i lidé z anglického zastoupení, které na počátku 60. let s nápadem na originální kalendář přišlo," vysvětluje marketingový ředitel Pirelli pro Česko Zdeněk Vacl.

Kalendář plný hvězd před i za objektivem

Na kalendáři vždy spolupracují ty nejvěhlasnější fotografové (v minulosti například Terence Donovan, Helmut Newton…) a nejslavnější supermodelky (Gisele Bündchenová, Natalia Vodianova, Sophia Lorenová a Cindy Crawfordová…). Není bez zajímavosti, že v novém kalendáři se například objevuje Lily Mossová, dcera topmodelky Kate Mossové, která se v minulosti v kalendáři objevila taktéž.

Loni se focení ujal kanadský muzikant a hudební producent Bryan Adams, který si za svou kariéru vybudoval dobré jméno i jako fotograf. Už koncepce kalendáře byla neobvyklá, vypadal jako LP deska. Zachytil muzikanty na turné, tedy ve chvílích, kdy se připravují na vystoupení, až po situace, kdy skončí v noci sami na hotelovém pokoji. Vše dokreslil název kalendáře: On the Road, tedy na cestě. Adams byl historicky prvním fotografem, který se v kalendáři Pirelli postavil také před objektiv.

Kalendář, který si jen tak nekoupíte

Je to už tradice, ale kalendář Pirelli není možné pořídit v obchodě, buď se rozdává, nebo jde do aukce. Vydražené peníze se věnují na charitu. Jeden výtisk kalendáře vždy putuje také do Česka. "Aukci pořádáme už dvacet let. Nejvyšší částka byla jeden rok těsně nad hranicí půl milionu," vzpomíná Vacl z českého zastoupení značky Pirelli.

Nový kalendář se bude se dražit 7. prosince. Loňská aukce vynesla 183 000 korun. Vybrané peníze se už tradičně věnují Masarykovu onkologickému ústavu, tentokrát na nákup dekubitních matrací. "Jedna stojí 60 tisíc korun, tak uvidíme, kolik z nich jich budeme z vydraženého obnosu pořídit. Přáli bychom si, aby to bylo co nejvíce," dodává Vacl.