Světové autosalony jsou většinou plné naleštěných novinek, vypiplaných supersportů, luxusních limuzín a futuristických konceptů. Vzhled prodává, což platí v automobilové branži více než kdekoliv jinde. Přesto se stále najde řada výrobců a úpravců, kteří jdou na samou hranici vkusu nebo až za ni. To bylo vidět také v Ženevě, kde sice oproti dřívějšku ubylo tuningových kreací, na zrůdnosti některých to ale neubralo. Nejsou to však jen úpravci, občas se nedaří ani velkým automobilkám.

autor: Jan Matoušek | před 5 hodinami