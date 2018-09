Jsou italské luxusní ojetiny past na peníze? Prověřili jsme supersedan z druhé ruky

Prodej prověřených ojetých aut se zárukou původu se dnes netýká pouze lidových značek, ale také prémiovek, včetně těch nejluxusnějších. Na trhu jsme objevili asi největší klenot s ještě zaplatitelnou cenou: necelé čtyři roky staré superluxusní Maserati Quattroporte s maximálkou 283 km/h za necelý milion korun, původní ceníková nabídka přitom atakovala tři miliony. Zajímavá investice, nebo sázka pro odvážné?

Délka přes pět metrů, výkon 302 kW (410 k), nejvyšší rychlost 283 km/h, zrychlení 0-100 km/h za 4,9 s, k tomu pohon všech kol. A co je na tom nejlákavější, dá se pořídit za necelý milion, přesně za 930 tisíc korun bez daně. Prodává se přímo u importéra, který na vůz poskytuje originální rozšířenou záruku až do konce roku 2019.

Podívejte se na fotografie testovaného Maserati Quattroporte:

Quattroporte je mezi znalci pojem, jde totiž o vůbec první supersportovní sedan, jehož první generace vznikla v roce 1963, současná, již šestá generace se chlubí moderní technikou včetně řady asistentů, benzinovými motory vyráběnými u Ferrari a hlavně ohromnou karoserií: standardní délka téměř 5,3 metru překonává luxusní sedany všech značek. A tak jsme se rozhodli takové auto vyzkoušet a prověřit jeho stav. S jakým výsledkem?

Jízda odpovídá grandiózním rozměrům, na první pohled to není brus do zatáček. Také tuhost karoserie na 19palcových kolech není zrovna to, na co jsou manažeři zvyklí z německých prémiovek. Ale atmosféru má italský klenot unikátní.

Zatímco v BMW řady 7 nebo Audi A8 vás sveze (nejen) švýcarský taxikář, Maserati je unikát. Důkazem budiž i prodejní čísla za loňský rok: zatímco Mercedesů třídy S nebo bavorských "sedmiček" se u nás v roce 2017 prodaly dvě stovky, Quattroporte si pořídilo jen pět majitelů.

Výjimečnost italského modelu je především v provedení interiéru, kam si může náročný majitel naporoučet kde co včetně takových detailů, jako jsou nastavitelné pedály, hliníkové řadicí páky pod volantem, kůží potažená přístrojová deska nebo ručně vyšitý emblém značky - slavný trojzubec boha Neptuna - do hlavové opěrky.

Ani slibná dynamika šestiválcového třílitrového biturba také není k zahození: které další auto, toho času za milion, dokáže vystřelit z klidu na stovku za méně než pět sekund a pokračovat až k hodnotě 283 km/h? To už fanda rychlosti rád přimhouří oči nad už sem tam povrzávajícím interiérem.

Zkoušené auto má viditelně obroušenou kůži na volantu, majitel či majitelka si zjevně libovali v masivních prstenech. A příď dostala na českých cestách co proto od odletujících kaménků.

U ojetiny, i když prověřené, si člověk nikdy nemůže být jist tím, jak předchozí majitel o auto pečoval. Avšak u "firemního" prodeje přímo u importéra je to jinak: znáte historii vozu (v tomto případě po prvním majiteli v ČR), můžete nahlédnout do všech servisních záznamů a navíc Maserati nabízí i u starších vozů z druhé ruky prodloužení unikátní tovární záruky.

Ta pokrývá vše kromě výměnných dílů, jako jsou brzdy nebo žárovky, a může být v součtu až sedmiletá. A zajímavost na okraj: pokud máte vůz v záruce a porouchá se vám něco na motoru nebo převodovce, jednotka se neopravuje, ale na náklady výrobce se vymění celý motor nebo převodové ústrojí. A dopraví vám ho z Itálie co nejrychleji, když je třeba, tak i letadlem!

I když jsou dojmy z jízdy s vozem vybaveným bezrámečkovými dveřmi, luxusním interiérem a famózním motorem z Maranella výborné, i pro movité zájemce je milion korun spousta peněz. A co ještě spolkne servis? "Ceny předepsaných prohlídek jsou srovnatelné s ostatními prémiovými vozy," říká Jan Hudeček, prodejní manažer Maserati.

Zato hodinová sazba v servisu už odpovídá tomu, že v jedné dílně vedle sebe stojí Ferrari a Maserati: vyjde totiž na 3400 Kč, tedy včetně daně, jestli to vůbec hraje roli… "Naši mechanici mají předepsáno, jak dlouho smí trvat oprava, podle toho i zákazník dopředu ví, jaká bude cena," doplňuje Jan Hudeček.

"Odpovídáme v tom přímo výrobci, a to včetně případných reklamací, takže tlak na rychlost a kvalitu zde odpovídá ceně." Za dynamiku se zase platí vysokou spotřebou, nečekejte nic nižšího než 12 litrů, při využívání potenciálu sedanu, jehož dynamika odpovídá hodně divokým kupé, roste i k patnácti.

Takže výhodný nákup, nebo kasička na peníze? Tak jako u všech aut této kategorie: i ojetý vůz není žádná levná legrace. Na druhou stranu se příští majitel nemusí bát nákladů na případné mechanické poruchy, protože ty jsou kryté velkorysou zárukou, včetně záruky mobility.

Například v zahraničí byste v případě zastavení vozu dostali zdarma luxusní hotel a náhradní vůz značky Porsche nebo Mercedes-Benz. "Operátor s vámi v takové situaci mluví česky a jako výrobce garantujeme, že do dvou hodin dostanete náhradní vůz," vypočítává prodejní manažer Maserati Jan Hudeček, co vše s sebou nese jezdit vozem pro horních deset tisíc.

Prodejní argumenty jsou přesto rozhodně založeny na emocích, ne na chladném kalkulu. Což potvrzuje Jan Hudeček, když má shrnout hlavní důvod pro koupi takového excentrického vozu: "Co nezkusíš, nezažiješ!"

A jestli je to tip na zhodnocení do budoucna? "V tom případě bych dal přednost kupé nebo kabrioletu GranCoupé nebo GranGabrio. I taková auta nabízíme nebo je pro zákazníky v České republice sháníme v západní Evropě, ale cena je už výrazně vyšší."

Za cenu do milionu korun můžete mít i zajímavé modely od konkurence, například nabídka CarStore od značky Mercedes-Benz zahrnuje podobně luxusní sedan nejvyšší třídy S se 4,7litrovým osmiválcem o výkonu 335 kW a také s pohonem všech kol a najetými 110 000 km za 999 000 Kč bez daně.

Ovšem už bez záruky a také kupodivu bez servisní knížky. Se "serviskou" je ke koupi S 500 AMG, ale ten už stojí 1 050 000 Kč bez daně a je po druhém majiteli. V exkluzivnějším programu BMW Premium Selection v současnosti srovnatelný luxusní benzinový sedan není, za 950 tisíc můžete mít kupé 650i s 300 kW a 98 100 km a s dvouletou dodatečnou zárukou bez omezení kilometrů.

I v tomto srovnání je vidět, že i tak exkluzivní model jako Maserati Quattroporte cenově, a dokonce ani nabídkou služeb a záruk nezaostává za zavedenými prémiovými značkami. Rozhodnutí je v této cenové hladině mnohem více na srdci než na rozumu…