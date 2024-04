Kreslil moderní Škody, teď jde nastartovat Číňany. Jozef Kabaň bude pracovat i pro MG

Jozef Kabaň podruhé ve své kariéře odchází z koncernu Volkswagenu. Zatímco poprvé vyměnil Škodu Auto za BMW, teď mění VW za čínský koncern SAIC Motor, který to oznámil na sociálních sítích. Do jeho portfolia přitom spadá třeba raketově rostoucí MG.

Slovenský designér Jozef Kabaň míří z Volkswagenu do Číny. | Foto: SAIC Motor

"Skupina SAIC oznamuje, že světově proslulý designér, tvůrce supersportu Bugatti Veyron (…) a někdejší designový ředitel značek Škoda, BMW, Rolls-Royce a Volkswagen, posiluje skupinu SAIC," stojí mimo jiné na účtu čínské automobilky na sociální síti Weibo. Oficiálně bude Jozef Kabaň zastávat pozici globálního viceprezidenta pro design. Zodpovědný pak bude přímo hlavnímu designérovi celé skupiny Šao Jingfengovi.

"SAIC je celosvětově renomovaná a největší čínská automobilová skupina. Těším se na práci v designovém centru a doufám v zahájení nové éry automobilového designu," cituje čínský koncern Slováka na zmíněné sociální síti.

Jak Kabaň zmínil, SAIC Motor patří k největším čínským automobilkám na světě, loni jen mimo svou domovinu její značky zapsaly 1,2 milionu prodaných aut. Asi nejznámější značkou z jejího portfolia je MG, které před necelými dvěma lety velmi úspěšně vstoupilo i na český trh. V Evropě přitom výrobce dostupných spalovacích i elektrických modelů roste raketovým tempem.

Letos v Ženevě také skupina poprvé předvedla Evropanům výrobce luxusních elektromobilů IM, který by se měl na vybraných trzích objevit v příštím roce. SAIC Motor patří také Maxus, Roewe, Rising Auto nebo výrobce nákladních aut Hongyan, respektive producent autobusů a trolejbusů Sunwin. V rámci společného podniku s General Motors založil SAIC značky Baojun a Wuling, drží také podíl ve společném podniku automobilek Nanjing a Iveco.

Pikantní pro Kabaně jistě bude, že SAIC má v Číně dlouhodobě velmi úspěšný společný podnik s Volkswagenem, který vznikl už v roce 1984. V jeho rámci se nevyrábějí jen auta VW, ale také Škoda Auto a Audi.

Už loni na začátku roku se objevily informace, že tehdy nový šéf Volkswagen Thomas Schäfer nebyl spokojený s Kabaňovou prací na designové studii chystaného levného elektromobilu. Nezaujal ho styl původního konceptu ID. Life z podzimu 2021, loni představený koncept ID.2all už proto narychlo předělával Kabaňův nástupce na pozici šéfdesignéra značky Andreas Mindt. Ten dříve působil v Bentley.

Jednapadesátiletý Slovák pak sice po neshodách se Schäferem ve strukturách koncernu zůstal, nicméně o jeho budoucnosti se v pravidelných intervalech spekulovalo. Teď je tedy jasné, že se Kabaň stane dalším úspěšným evropským designérem, který bude kreslit auta pro Číňany. Loni se například dlouholetý designér Volkswagenu Klaus Zyciora stal prezidentem designu u značky Changan.

Kabaň byl většinu svého profesního života spojený s koncernem Volkswagen. Začal s ním spolupracovat ještě v době studií (má titul z prestižní Royal College of Art v Londýně) v 90. letech. Milníkem se pro něj stalo v roce 1999 Bugatti Veyron, nejrychlejší auto své doby. V roce 2003 se od VW vydal dělat vedoucího exteriérového designu do Audi, o pět let později zakotvil jako hlavní designér ve Škoda Auto.

Pod jeho vedením vznikla celá řada modelů včetně Karoqu, Kodiaqu, Kamiqu, Superbu nebo Scaly, výrazně se do povědomí zapsal také modernizací třetí Octavie, které v roce 2016 vtiskl "čtyřokou" tvář. V roce 2017 se Kabaň přesunul k BMW a o dva roky později se z něj stal hlavní designér Rolls-Roycu. Na této pozici ale vydržel jen krátce, v lednu 2020 se vrátil zpět do koncernu VW.