Jede jako pila a na hudební doprovod mu stačí čtyřválec. Za volantem BMW X2 divize M

Nabídka SUV od BMW je zase na chvíli kompletní. Generační výměnu má za sebou čerstvě také X2, odvozená od modelu X1. Kdo se v označení mnichovských aut vyzná, nepřekvapí ho, že X2 je kříženec mezi SUV a kupé, který se v nové generaci nejen designem, ale i velikostí přiblížil modelu X4. Na silnicích v okolí Portugalska jsme mohli krátce vyzkoušet jeho nejsilnější benzinovou variantu M35i.

X2 má v nabídce BMW své pevné místo od jara 2018, kdy se objevila jako sportovnější derivát X1, nejmenšího SUV mnichovské automobilky. Přesto tehdejší provedení nešlo označit za čisté SUV-kupé jako třeba modely X4 a X6, což se ale s novou generací mění. I X2 tak nově dostala vzadu se svažující karoserii, která sice částečně ubírá na praktičnosti, ale přidává alespoň na vizuální dynamičnosti.

Oproti předchůdci ale X2 také výrazně narostla, s délkou 4554 mm dokonce téměř o 20 centimetrů. Větší X4 se tak přiblížila nejen stylisticky, ale také velikostně, až by si je někdo mohl na silnici klidně splést a i při jízdě máte chvílemi pocit, že řídíte výrazně větší auto, než jakým X2 nakonec ve skutečnosti je.

Většinu délky spolkl delší zadní převis, rozvor se natáhl jen o 22 milimetrů, zato kufr se zvětšil o 90 litrů v základním uspořádání, respektive 115 litrů po sklopení sedadel. Celkově to znamená 560 až 1470 litrů, což je velmi solidní hodnota. Na zadních sedadlech je místa docela dost, byť vzhledem k velikosti auta by to mohlo být i lepší. Svažující se střecha nicméně neubírá nad hlavou až tolik místa, kolik by leckdo na první dobrou řekl. Jen se sedí trochu výše, na což je potřeba si zvyknout.

To vpředu je to jiná písnička, zvláště ve verzi M235i s výbornými sportovními sedačkami, které dobře drží tělo v zatáčkách, zároveň ale nejsou přehnaně tvrdé a nepohodlné. Dokážeme si představit, že ani po několik stovkách kilometrů z nich nebude člověk vystupovat rozlámaný. Podobně skvěle padne do ruky sportovní volant, který naštěstí stále upřednostňuje klasická tlačítka před touchpady.

Zatímco sedadla a volant u sportovní verze potěší, multimediální systém zanechává značně rozpačitý dojem. Především jeho software, který se alespoň ve zkoušených autech zdál pomalý a po každém stisku příslušné položky následovala až nepříjemně dlouhá prodleva před její aktivací. Na zlepšení ale značka podle vyjádření přítomných expertů pracuje. Ikon už je navíc v menu opravdu hodně a orientace bude vyžadovat čas.

Na některé funkce je přítomná i zkratka, třeba upozornění na překročení rychlosti je možné vypnout podržením jediného tlačítka na volantu po dobu tří vteřin. Je potřeba to ale vědět, jinak budete aktivaci a deaktivaci dlouze hledat v několik podmenu palubního systému. Na multimediální systém navazují i digitální budíky, celé to působí jako jeden široký zahnutý displej. Na čelní sklo se ještě promítá obraz z průhledového displeje, který má přehlednou grafiku.

Široká je motorová paleta X2. Základem je čtyřválcový turbodiesel sDrive18d s pohonem předních kol a výkonem 110 kW. Následuje mildhybridní benzinový tříválec sDrive20i s výkonem 125 kW a také pohonem předních kol, mildhybridní turbodiesel xDrive20d s výkonem 120 kW už má standardní pohon všech kol. Stejně jako nejsilnější benzinový čtyřválec M35i s výkonem 221 kW. Všechny motory jsou spojené se sedmistupňovým dvouspojkovým automatem.

Kromě spalovacích motorů nabídne BMW také dvě elektrické verze: s pohonem předních kol o výkonu 150 kW a s pohonem všech kol o výkonu 230 kW. 64,8kWh baterie je pro oba modely stejná, slabší ale ujede 478 a silnější 449 kilometrů. Papírově.

Jak už bylo napsáno i výše, my jsme usedli za volant nejsilnějšího benzinového čtyřválce M235i xDrive, s nímž jsme si dali skutečně krátké rendez-vous trvající několik desítek kilometrů na silnicích na jihozápadě Portugalska. Trasa kombinovala města, okresky i dálnice, k tomu široký rozptyl povrchů od hladkého asfaltu až po rozbité silnice.

A X2 v nejsportovnější verzi na standardních 20palcových kolech si s nerovnostmi ne vždy úplně dobře poradila. Podvozek je snad až příliš tvrdý, a to přestože standardem je adaptivní odpružení s frekvenčně selektivním tlumením, u něhož BMW slibuje vyšší komfort jízdy a lepší tlumení drobných nerovností. Příjemné je naopak sportovní řízení spolu se zvukem motoru, který lze sice i uměle zvýraznit, základní tóny ale budou bezpochyby stačit.

I když auto váží kolem 1700 kilogramů, 221 kW mu zajišťuje zrychlení z 0 na 100 km/h za 5,4 vteřiny a nejvyšší rychlost 250 km/h. Výkonu má X2 i pocitově skutečně hodně, předjíždění proto není problém. Ale sladění motoru a sedmistupňového dvouspojkového automatu by mohlo být i lepší. Třeba mezi sešlápnutím plynového pedálu a reakcí auta je mnohdy až zbytečně dlouhá prodleva.

Ostřejší Mini Countryman

Tvrdý podvozek X2 M35i pak ještě více vynikl v porovnání s technicky spřízněným Mini Countryman JCW. Ten stojí na stejném základu UKL, má stejných 221 kW i stejný dvouspojkový automat. Dokonce na stovce je za stejných 5,4 vteřiny. Jeho podvozek ale není tak tvrdý, přitom když se bavíte s experty mnichovské značky, ti říkají, že naopak u Countrymana chtěli docílit více motokárového pocitu z jízdy. Přiznávají ale odlišné naladění obou aut.

Countryman se nakonec i přes stejnou techniku, ale kratší karoserii - byť je pořád o 30 cm delší než první generace vozu - liší i dál. Má třeba sedadla s kratším sedákem (v zatáčkách ale drží tělo podobně dobře jako X2), volant je menší s tlustším věncem a úplně postrádá klasické budíky. Všechno se zobrazuje na centrální kruhové dotykové obrazovce, která má sice stejný software jako X2, prodlevy na jednotlivé povely u něj ale nejsou tak velké. Jiný je i průhledový displej, promítání na sklo u X2 je výrazně čitelnější.

Mini má trochu jinou nabídku motorů, v konfigurátoru má pouze jeden turbodiesel se 120 kW, ale také benzinové verze se 125 a 160 kW. Elektrická varianta se nabízí také s výkonem 150 nebo 230 kW.

Britské SUV vyráběné v Lipsku je levnější než X2 z Řezna. Začíná na 874 900 korunách, verze JCW přijde nejméně na 1 261 000 korun. To X2 startuje na 1 041 300 korunách, verze M235i ale stojí nejméně 1 466 400 korun.