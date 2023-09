Přehání úplně ve všem. BMW XM je křiklavá oslava kapitalismu a neomezených možností

Srovnatelné auto ještě z Mnichova nikdy nevyjelo. Lamborghini Urus nebo Bentley Bentayga vedle něj vypadají jako chudí příbuzní, a kdyby si jej do garáže postavil majitel velké společnosti, okamžitě by na sebe seslal hněv odborů. Kdo si něco takového může dneska dovolit?

Na délku měří přes pět metrů a na šířku víc než dva. Prázdný váží dvě a tři čtvrtě tuny a po dálnici se umí rozjet až na 250 km/h. Když si jej dovybavíte podle svých představ, cena pošilhává po pětimilionové hranici v korunách českých.

Jak při premiéře prozradil Dirk Häcker, šéf vývoje sportovní divize automobilky se známým písmenem M, interně mu v Mnichově přezdívají Rockstar. Ve skutečnosti cílí nejen na rockové hvězdy, ale i ty televizní, samozřejmě také na sportovce.

Pokud jde o jiné profese, tam už prý loví spíše ve Spojených státech, kde se XM ve Spartanburgu vyrábí, a samozřejmě také v Číně, kde okatě prezentované bohatství ještě není žádnou ostudou. V Evropě se tedy s kontroverzním přijetím auta tak nějak počítá, koneckonců si to BMW už vyzkoušelo na nové generaci sedmé řady.

Levičáky z Tyre Extinguishers to asi neobměkčí, ale apetit osmiválce se dvěma dvoukomorovými turby krotí elektromotor napájený z relativně kapacitní lithiové baterie, která autu dovoluje jet zhruba 80 kilometrů čistě na elektřinu rychlostí až 140 km/h. Když ale proud dojde, je spotřeba hodně vzdálená automobilkou udávaným 1,6 litru. Realistických je dvanáct, pokud se řidič drží zpátky.

První kilometry za volantem XM má ale šofér docela jiné starosti. Řeší, proč je auto tak nepokrytě tvrdé, když polštářky na zadních sedadlech spíš slibují jízdu na obláčku. Tlak pneumatik je v pořádku, podvozek nastaven na komfort, přesto je očekávání od reality málokdy vzdálené tak jako v tomto případě.

Stačí ale vystoupit, aby se pachatel zjevil v celé své kráse. Obří 23" kola vyjdou na 80 tisíc korun, a jakkoliv k autu svou velikostí pasují, mají tak úzké bočnice, že absenci pružící hmoty nedokáže zamaskovat ani vzduchové pérování. Sériové jedenadvacítky v tomto případě nepochybně odvedou lepší práci.

Chce to delší čas, než člověk začne tohle auto alespoň trochu chápat. Zatímco se svým zdobným pojetím interiéru nepodobá ničemu, co v divizi M kdy vzniklo, jízdně je naopak ochotné k menším kompromisům než třeba emková X5.

A pak na klikaté okresce s dobrým asfaltem do sebe konečně vše zapadne. Bavorák se mrštně proplétá úzkými zatáčkami, Steptronic sází jeden kvalt za druhým, výfuky s klapkou výhrůžně prskají do okolí. Musela to být fuška, vtělit takové vlastnosti do automobilového kolosu.

Samozřejmě, že si k tomu BMW vzalo na pomoc celý zástup elektronických pomocníků. Od stabilizátorů bočního náklonu až po natáčecí zadní nápravu, která je užitečná i v méně exponovaných situacích. Například usnadňuje parkování a otáčení do protisměru, k čemuž XM stačí pouhých 12,5 metru.

Otázkou samozřejmě je, proč to všechno chtít od auta, které se blíží stávajícím hmotnostním limitům pro osobáky. Jestli náhodou k takovému účelu lépe neposlouží některý z placatých bavorských modelů.

BMW XM Motor: 2x přeplňovaný benzinový osmiválec, 4395 cm3

Systémový výkon: 480 kW / 653 k při 5400 - 7200 ot./min

Systémový točivý moment: 800 Nm při 1600 - 5000 ot./min

Nejvyšší rychlost: 250 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 4,3 s

Kombinovaná spotřeba: 1,6 l/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 527 - 1820 l

Cena: od 4 405 700 Kč

Racionální odpověď lze najít stěží, snad jen, že jde o názorný příklad vrcholných technických možností. A dost možná tak trochu i o vzkaz Mnichovanů do říše středu, která se záplavou rychlokvašených automobilek snaží tradiční evropské značky přetlačit cenou: Tohle, soudruzi, umíme jenom my.