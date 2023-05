Je tu jaro, klimatizace se hlásí o sezonní údržbu. Podívejte se, jak by měla vypadat

Co by to bylo za cestu kvetoucími luhy a háji, kdyby ji neprovázel příjemný proud chladného vzduchu. Klimatizace je zařízení fyzikálně jednoduché, ale provedením citlivé. Když s ní každý den drkotáme a lomcujeme po cestách plných prachu a soli, zaslouží si před sezonou řádnou prohlídku. Nestojí moc a může předejít násobně dražším závadám.

Klimatizace funguje stejně jako lednička. Chladivo s velmi nízkým bodem varu na jedné straně stlačí, aby se odpařilo a odebralo teplo svému okolí. Na druhém konci ho uvolní, aby se vysráželo a vyzářilo teplo ven z auta. Související Nejen nová a ojetá auta. Zdražují i autoservisy, meziročně o více než deset procent Jemná mechanika kompresoru a ventilů je ovšem citlivá na čistotu a tlak náplně. Podle opravářů jsou u současné generace běžné úniky kolem 20 procent chladiva ročně. Spolu s ním uniká i olej, do okruhu vniká vzdušná vlhkost a nečistoty. To vše lopatkám kompresoru nedělá ani trochu dobře. Při významnější ztrátě tlaku regulační ventily klimatizaci úplně vypnou, aby se nepoškodila. Než to zjistit kousek před Krumlovem cestou do Itálie, je lépe auto hned na jaře svěřit odborníkům. Tím myslíme odborníky na klimatizaci. Ne každá autoopravna má na komplexní péči dostatečnou výbavu. Naopak jich mnoho nakoupilo samočinné plničky, které pouze doplní chladivo na požadovaný tlak. Tím se ale jen na přechodnou dobu obnoví funkčnost, zatímco netěsnosti a další problémy zůstanou nevyřešené. Jde tedy o přesný opak potřebné péče a její vícenásobné opakování může mít stejně drahé následky, jako kdybyste se o klimatizaci nestarali vůbec. Související Stále se vám v autě mlží okna? Budete se divit, příčina může být pod kobercem Systém, z něhož spolu s chladivem unikne hodně oleje, nemaže kompresor a nechá ho zadřít. Zatímco když se opakovaným doplňováním obojího dostane do systému oleje moc, kompresor ho nedokáže stlačit a praskne. Jak to má správně vypadat, vidíte na fotografiích, které jsme pořídili v servisu Auto Karlín v Borku u Jílového u Prahy. Speciální stroj nejdříve celý obsah klimatizace vysaje, vyčistí, zváží a dopočítá, kolik je třeba přidat. Pak čtvrt hodiny trápí okruh podtlakem, aby se vyloučila jakákoli netěsnost. Teprve poté doplní předepsané množství chladiva i oleje. Následuje čištění výdechů v kabině a celé vzduchové cesty. Dobrý servis nespoléhá jen na čisticí spreje, ale na hodinu pustí v autě vyvíječ ozónu, který umrtví bakterie a zárodky plísní v místech s vysokou vlhkostí. Související Špatná nafta na čerpací stanici Globusu. Řetězec dostal dvoumilionovou pokutu Za to vše si v opravně naúčtovali 999 korun plus doplňované chladivo a kabinový filtr. Obvykle doplňovaných 20 procent chladiva znamená u Škody Kodiaq 90 gramů, které vyjdou na necelých 700 korun. To je rozhodně méně peněz než deset tisíc za kompresor zničený špatnou údržbou. Případně další tisíce za čištění okruhu od kovových pilin. Rada na závěr je jednoduchá. Informujte se předem, jak se která opravna o klimatizace stará. Řada z nich se dobrým nářadím a zkušenostmi neváhá pochlubit na webových stránkách. U ostatních vždy trvejte na tom, že chcete vidět výpis, kolik chladiva vám z auta odsáli. Kde vám ho nedají, tam nejezděte.

