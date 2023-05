Třída E očima designéra. Jiří Král hodnotí minulost i současnost důležitého mercedesu

Je to pár dní, co stuttgartská automobilka odtajnila podobu nové třídy E, modelu, který v životě značky stále hraje zásadní roli. Řada s interním označením 214 je zároveň posledním Mercedesem se spalovacím motorem a není jisté, zda na něj automobilka v budoucnu naváže. S designérem Jiřím Králem jsme prošli předchozí generace a hledali milníky, které utvářely podobu auta na dlouhá desetiletí.

Novinka Mercedesu má vydržet ve výrobě až do roku 2030, a co bude potom, vlastně nikdo pořádně neví. Automobilka se před časem nechala slyšet, že po tomto datu zmizí z nabídky kombík, v jiný čas zase oznámila, že pro elektrické mercedesy je hvězda na kapotě přežitkem. To vše ukazuje na faktický konec třídy E tak, jak ji známe dnes.

Designér Jiří Král, který o sobě rád říká, že je "stará konzerva", ohlášený konec praktických mercedesů lituje. "Myslím, že kombíky jdou Mercedesu skvěle. Od generace 211 se mi vyloženě líbí, ale i první pokus u řady 123 dopadl výborně. Zvlášť když bereme v úvahu, že s nimi automobilka do té doby neměla žádné zkušenosti."

Kombi generace 214 bude mít premiéru letos na podzim a podle současných plánů má spolu s tříprostorovým sedanem uzavírat éru spalovacích motorů stuttgartské značky.

I když s označením auta písmenem E přišla automobilka až v roce 1993, vyšší střední třída Mercedesu má přirozeně řadu předchůdců. V historii třícípé hvězdy se jedná o zdaleka nejprodávanější třídu aut, která si až dosud našla více než 14 milionů zákazníků.

"Líbí se mi přístup, kdy některé prvky na podobě současné generace lze vystopovat v hluboké minulosti. Kontinuita je pro automobilku důležitá, pomáhá budovat důvěryhodný obraz značky," míní Jiří Král. Známý český designér, který s redakcí Aktuálně.cz spolupracuje i na testování nových aut, nachází v historii třídy E i méně šťastná období. "V osmdesátých letech přichází doba tvrdších regulací, kterým se automobilky musely přizpůsobit. Od té doby je znát, jak se mantinely tvůrců neustále zmenšují, v současnosti je návrh svébytného auta takřka nadlidským úkolem."

V dávné minulosti ale měli konstruktéři při tvorbě auta ještě ruce volné. A že jede právě mercedes, poznal z dálky každý. I když mu na kapotě chyběla hvězda, která se snad ještě více než dnes stávala kořistí vandalů. V galerii si připomeneme všechny poválečné generace současné třídy E, Jiří Král k nim přidá svůj komentář.