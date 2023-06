Carevna se příští rok vrátí. Rusové křísí další slavné jméno, tentokrát Volhu

Když to před patnácti lety nevyšlo s Amerikou, zkusí to nyní Rusové s Čínou. Už příští rok se po časové odmlce na trh zase vrátí auto s označením Volha, podobně jako v případě Moskvičů nebo nových středně velkých modelů Lada ale nepůjde o vlastní konstrukci. GAZ se při výrobě spojí se zahraničním partnerem, což v dnešní době znamená jen jedinou možnost.

Původní Volha ruské konstrukce skončila v roce 2008. Následně se sice automobilka z Nižného Novgorodu snažila slavné jméno resuscitovat a nabídnout pod ním zcela nové auto, nicméně neuspěla. Pochopitelně. Tehdy nová Volha Siber totiž byla jen mírně upraveným Chryslerem Sebring z počátku tisíciletí, který ani v Americe neplatil za úplně nejlepší auto.

V roce 2010 výroba skončila a z necelých devíti tisíc vyrobených aut dnes není nic víc než zajímavá a zapomenutá rarita. Jméno Volha by přitom nejspíše zůstalo dále jen historickou záležitostí, invaze Ruska na Ukrajinu a následný odchod veškerých renomovaných evropských, asijských i amerických značek ale situaci změnil. Rusko vzala ve velkém útokem Čína, spolu s Íránem prakticky jediná "automobilová" země, která agresora nezahrnula na svůj sankční seznam.

A tak se Rusové učí kupovat nejen domácí auta bez některých prvků výbavy, ale především čínská auta v mnoha podobách. Aby přitom bylo vytvořeno alespoň zdání existence domácích značek osobních aut mimo Ladu, přivedl tamní průmysl do opuštěných továren zahraničních automobilek čínské partnery. Tak se začala obnovovat známá jména.

Už loni v létě to začalo ohlášeným návratem Moskviče, který se dělá v někdejší továrně Renaultu v Moskvě. AvtoVAZ letos na jaře zase oznámil vstup Lady do segmentu středně velkých aut, samozřejmě v kooperaci s čínskou automobilkou FAW a výrobou v někdejší továrně Nissanu v Petrohradu. A příští rok začne GAZ znovu vyrábět auta se jménem Volha, jek nedávno potvrdil ruský ministr průmyslu a obchodu Denis Manturov.

Domovem se novodobé Carevně stane továrna v Nižném Novogorodu, kde před invazí vyráběl Volkswagen osobní auta spolu s místní automobilkou GAZ. Ještě začátkem loňského roku se tam přitom vyráběly i škodovky. Manturov uvedl, že výroba začne v kooperaci se zahraničním partnerem tak, aby už na počátku léta příštího roku vyjela ze závodu první sériová auta.

Který z čínských automobilů se stane základem Volhy, zatím jasné není. Šéfredaktor magazínu Za rulem (Za volantem) Maxim Kadakov nicméně předpokládá, že půjde o sedan s délkou kolem pěti metrů. Nabízí se proto třeba některý z modelů značky Hongqi, konkrétně třeba skoro pětimetrový sedan H5 nebo ještě větší model H9. Hongqi, někdejší výrobce aut výhradně pro představitele čínského státu a komunistické strany, který ale nedávno začal vyrábět i auta pro běžné zákazníky, přitom patří do portfolia koncernu FAW.

Nejde přitom o první spekulace, že by se jméno Volha na ruský trh mohlo vrátit. Už před šesti lety se objevila informace, že GAZ plánuje příchod nové malé dodávky, která měla dostat právě jméno Volha. Ke stavbě takového auta ale nikdy nedošlo. Teď to tedy vypadá o poznání reálněji.

Ani Volha nebude posledním resuscitovaným jménem: podle nejnovějších informací se v blízké budoucnosti na trhu objeví i novodobá Oka. To je označení, které od konce 80. let až do roku 2008 nesl městský automobil vyvinutý automobilkou AvtoVAZ a vyráběný v závodech SeAZ a Kamaz. Prodával se pod různými jmény, mimo jiné i jako Lada Oka, s třídveřovou karoserií. Vznikla i odvozená užitková verze, respektive provedení s elektromotorem. Do Československa se Oka oficiálně nikdy nedostala.