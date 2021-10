Jak se řídí miliardářské alter ego? Exkluzivní jízda s Rolls-Roycem Ghost Black Badge

Nevíte, co s desítkami milionů, které se válí na účtu? Je pro vás Rolls-Royce Phantom až moc opulentní? Britská automobilka má řešení. Menší Ghost slibuje maximální komfort, maximální luxus a na Rolls dosud nevídané zážitky za volantem. Ve verzi Black Badge navíc s vyšším výkonem, upraveným podvozkem a vizáží uhlazeného rebela.

Black Badge by se dalo zjednodušeně prohlásit za jakýsi BMW M-Paket ve světě Rollsu. Vyšší výkon, točivý moment, ostřejší vzhled. „Black Badge je ale něco více, je to životní styl,“ opravuje šéf komunikace značky Richard Carter.

Vypráví příběh o tom, jak myšlenka Black Badge vznikla. Začalo to prý před deseti jedenácti lety, kdy Carter společně s šéfem Rolls-Royce Torstenem Müllerem-Ötvösem a tehdejším šéfdesignérem Gilesem Taylorem stáli v garážích luxusního hotelu SLS v Beverly Hills, Los Angeles a čekali na odvoz. „Najednou se u nás objevil černočerný Phantom, začerněná okna, obrovská kola. Myslel jsem, že Gilese trefí šlak,“ vzpomíná.

Přesto se s majitelem dali do řeči. Ukázalo se, že je chirurg, majitel kliniky v LA. „Během pracovních dní chodil do práce jako ze škatulky, v obleku. Řekl nám, že o víkendu se chce odvázat, být někým jiným, a tak řídí svůj upravený Rolls nebo Harley,“ popisuje Carter. Právě tak se v myšlenkách nejvyššího vedení Rolls-Royce zrodila myšlenka verzí Black Badge, varianty, která má uspokojit alter ego těch nejnáročnějších a nejbohatších zákazníků.

Příběh je příběh, Carter ale přidává i čistě byznysové odůvodnění. „V roce 2010 jsme vyráběli jen Phantom, uváděli první Ghost, průměrný věk našeho zákazníka byl mezi 56 a 58 lety. Věděli jsme, že potřebujeme mladší publikum,“ říká. To se povedlo, dnes si Rolls pořizují lidé, kterým je v průměru 42, jsou dokonce mladší než u Mini. Klíčem podle něj bylo cestovní kupé Wraith a to, že firma dokázala uspokojit osobitější vkus mladších zákazníků.

A v tom pomohl právě Black Badge. „Očekávali jsme, že se pro něj rozhodne mezi patnácti a dvaceti procenty zákazníků, nakonec jich je 40 procent,“ říká Carter. Myšlenku si ale museli prosadit mezi konzervativnějšími majiteli Rollsů i v mateřském BMW. Podle Cartera šlo mimo jiné o začernění slavné sošky Spirit of Ecstasy, kterou si na přídi vozí každý Rolls.

Pak to ale přišlo. Verzi Black Badge dostalo v roce 2016 zmíněné kupé Wraith, následovala první generace Ghostu, kabriolet Dawn a naposledy, v roce 2019, i velké SUV Cullinan. Teď se tato ostřejší verze objevuje i na druhé generaci Ghostu a poprvé v historii se s jejím vznikem prý počítalo od samotného prvopočátku návrhu auta.

Verzi Black Badge zvenku odlišují tmavé detaily. Nejde jen o okenní lišty. Éterická soška na konci kapoty i ikonická antická mřížka chladiče jsou tmavě chromované. „Chromovaná vrstva je ručně leštěná a jeden mikrometr tlustá,“ vysvětluje šéf vnějšího designu Rollsu Felix Kilbertus.

Na výkonný motor mají poukazovat specifická 21" kola, jejich ráfek je z dvaadvaceti vrstev karbonu a střed je klasický slitinový. Obě části jsou spojeny titanovými prvky. Na kola je dobré dávat pozor, zástupci značky nám mezi řečí přiznali, že jeden disk stojí deset tisíc liber, tedy více než čtvrt milionu korun.

Uvnitř Kilbertus poukazuje na čelo palubní desky. To je tvořené technickými vlákny, které jsou speciálním postupem připevněny na dřevěnou dýhu. Vlákna mění podle úhlu pohledu vzor. Před spolujezdcem pak podobně jako v běžném Ghostu svítí 152 LED a tvoří vzor hvězdného prachu. V něm je z jednotlivých teček vytvořené logo stuhy, které zároveň symbolizuje nekonečno a celou edici Black Badge. Najdete ho i na prazích.

Temné detaily ale neznamenají, že Black Badge musí být černočerný, byť se pro tento "nejčernější" lak rozhodne většina zájemců. V interiéru může svítit tyrkysová barva, která podle Kilbertuse symbolizuje uzdravení a ochranu, na vystaveném autě je pak stejným odstínem provedená i ručně malovaná boční linka. A na výběr jsou i nejrůznější barvy, třeba šedá „burnout grey“. Požadavkům zákazníků se zde meze nekladou, jak ostatně ukazují modely Black Badge Neon Nights, které vloni Rolls-Royce vyvedl v zářivých neonových barvách.

Black Badge totiž není jen designovou záležitostí. Dostanete i posílený, dvakrát přeplňovaný 6,75litrový dvanáctiválec. Místo 571 má rovných 600 koní, místo 850 dokonce 900 newtonmetrů. K tomu standardní osmistupňový automat s upraveným softwarem i pohon všech kol.

To všechno jsou úctyhodná čísla, ale jak se vzápětí ukáže na potemnělé ranveji letiště Turweston nedaleko Londýna, i Black Badge je Rolls-Royce. Kola se opřou do asfaltu, dvanáctiválec krátce zatlačí posádku do sedaček a pak už jen řidič odečítá rychlost na head-up displeji. To vážně jedeme přes dvě stě? Vše je zde rychlé, ale naprosto důstojné, bez jakéhokoli dramatu.

Přesto má Black Badge, vlastně i jako standardní Ghost, nabídnout o něco intenzivnější řidičský zážitek. Ne sportovní, protože toto slovo se v duchu Churchillova hesla „No sports“ u Rolls-Royce nepoužívá. Klíčem k tomu je přepnutí převodovky do režimu označeného Low, v něm skříň při stlačení plynu na 90 procent zrychlí svoje reakce, drží déle zařazený nižší převod a ještě se otevřou klapky ve výfuku, aby dosud šeptající dvanáctiválec mohl také decentně zařvat.

To vše se spojuje s řidičtějším charakterem Ghostu jako takového. Ten sice využívá stejný základ jako větší Phantom, ale motor má posunutý více dozadu kvůli rozložení hmotnosti 50 : 50. Navíc má kamerou a navigací řízený aktivní vzduchový podvozek s patentovaným tlumičem uložení přední nápravy, natáčení zadních kol a adaptivní stabilizátory, které potlačují náklony v zatáčkách.

Podvozek dokáže měnit svůj charakter podle rychlosti. Ve slalomu nejprve okolo nějakých 65 km/h působí houpavě, ve vyšších rychlostech ale tuhne, aby zajistil autu stabilitu. Pro Black Badge byl upraven software, hardware uvnitř tlumičů a dostalo se i na těžší řízení.

Výsledkem je auto, které dokáže spojit nepřekonatelný jízdní komfort s překvapivou agilitou a dojmem jakési neporazitelnosti. Na svých 5,5 metru na délku, takřka 2,2 metru na šířku a pohotovostní hmotnost téměř 2,5 tuny se auto řídí zlehka, nevzdoruje utaženým obloukům, a překypuje jistotou.

Jeho rozměry jsou pochopitelně limitem pro řidiče. Temné britské okresky v okolí Londýna, řízení na špatné straně, noc a déšť nás nakonec donutily zpomalit a užívat si vyladěný komfort, kochat se tím jiným světem, do něhož vás vpustí elektricky ovládané dveře: krásnými detaily a zpracováním Ghostu. Nad hlavou vám tu občas dokonce prolétne meteor. To je nová funkce prosvětlené, ručně vyráběné stropnice Starlight Headliner, která má připomínat hvězdnou noční oblohu bez náznaku světelného smogu. Taková se dnes vlastně ani nevidí.

Něco podobného je i Ghost. V době, kdy všichni přestupují k elektromobilitě a i Rolls-Royce chystá svůj první elektromobil, je Ghost Black Badge benzinem navoněným a technicky i řemeslně vyspělým závanem starých časů. Je to jedno z nejlepších aut na světě, jen není pro každého. O ceně se oficiálně nemluví, ale dobré je počítat s tím, že začíná někde nad deseti miliony korun a končí tam, kam fantazie a snaha o originalitu vašeho „temného“ alter ega dosáhne.