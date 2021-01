Nejluxusnější znamená jedinečný. Prohlédněte si unikátní vozy Rolls-Royce za rok 2020

Zákazníci Rolls-Royce netouží po anonymních autech, i v loňském roce poznamenaném pandemií koronaviru tak vznikla celá řada unikátních vozů, které značka vytvořila v přísně omezených sériích nebo přímo na zakázku jednoho z movitých klientů.

Ač byl rok 2020 v mnoha ohledech nestandardní a designéři oddělení Bespoke museli kvůli lockdownu dokonce pracovat z domova, takřka každý vloni vyrobený Rolls-Royce nesl některý z originálních prvků tohoto oddělení.

"Klienti automobilů Rolls-Royce hledali v těchto obtížných časech útěchu právě v kreativních až uměleckých detailech luxusních vozů, které obstojí ve zkoušce času, aby se tak staly trvalým odkazem," popisuje význam oddělení Bespoke šéf automobilky Torsten Müller-Ötvös.

Práce z domova podle automobilky nijak nepoznamenala komunikaci s klienty, ale změnila zdroj inspirace. Pracovníci oddělení, které umí z Rollsu udělat takřka umělecké dílo, nečerpali tolik z cestování a zážitků s ním spojených, místo toho je zaujala příroda, architektura nebo domov.

Na to nejzajímavější, co vloni u Rollsu vzniklo, se podívejte do galerie.