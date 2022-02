Individuální mobilita dále zdražuje. Ceny zánovních vozů za dva roky vzrostly o 42 %

Zánovní ojeté vozy do tří let stáří nabízené na českém trhu v lednu meziročně zdražily o téměř 26 procent. Ve srovnání s rokem 2020 jsou ceny vyšší o 42 procent. Vyplývá to z analýzy trhu skupiny Aures Holdings, která provozuje autobazary AAA Auto.

Růst cen u zánovních aut překračuje i meziroční míru inflace podle Českého statistického úřadu, která v lednu vystoupila na 9,9 procenta. Podle výkonného ředitele AAA Auto v ČR Luboše Vorlíka je příčinou zdražení na automobilovém trhu, který se stále potýká s nedostatkem nových vozů. To ovlivňuje i ceny ojetých aut, zejména zánovních. Stejný trend je patrný v Polsku, kde zánovní auta meziročně zdražila o 22 procent. Na Slovensku se ceny zvýšily o 13 procent. Související Extrém mezi podvody: Fabia stočená o 760 tisíc kilometrů a zamlčované bouračky 9 fotografií "Inflace se v poslední době dotýká nás všech a automobilový sektor, který dlouhodobě táhne českou ekonomiku, není výjimkou. Výrobcům se rapidně zvýšily vstupy v podobě cen energií, které pochopitelně promítají do cen pro koncové zákazníky. Do toho stále ještě vstupují problémy s dodávkami čipů, které doposud zpomalují výrobu, čímž je na primárním trhu nedostatek aut. To ve svém důsledku zdražuje i ojetá auta, a nejvíce pak ta zánovní. U žádaných modelů proto teď na trhu sledujeme zdražení, které od začátku pandemie dosáhlo mnohdy přes 30 procent," uvedl Vorlík. Na trhu jsou podle AAA Auto i modely, které během posledních dvou let zdražily téměř o 60 procent. Největší zdražení za dva roky zaznamenal VW Golf, jehož střední hodnota ceny je aktuálně 630 000 korun, zatímco v roce 2020 to bylo 399 000 korun. Podobně vzrostla cena i u Toyoty Yaris. U Peugeotu 2008 došlo k navýšení cen o padesát procent. Ze škodovek nejvíce zdražila Octavia z 489 000 korun na současných 679 000 korun, to je takřka 40% rozdíl. Nejčastěji nabízenými zánovními vozy byly v lednu v Česku modely automobilky Škoda Auto, které zabírají prvních sedm pozic. Osmé až desáté místo obsadily Hyudai i30, Toyota Corolla a Dacia Duster. Tachometr nabízených zánovních aut nejčastěji ukazoval 17 286 km.