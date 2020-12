Hyundai a Kia představují platformu pro elektroauta. Postaví na ní i supersporty

Korejský koncern Hyundai Motor Group představil novou platformu E-GMP výhradně pro elektrická auta. Ta, podobně jako základ MEB koncernu Volkswagen, nabídne vysokou flexibilitu – půjdou na ní postavit modely různých tříd od těch nejmenších aut až po supersporty.

Hyundai slibuje, že auta na nové platformě budou mít dlouhý rozvor v kombinaci s krátkými převisy a kvůli absenci středového tunelu nabídnou více prostoru uvnitř a vyšší variabilitu.

"Maximální délka bude přes pět metrů a maximální rozvor náprav přesáhne tři metry," upřesnil možnou velikost aut na nové platformě Fayez Abdul Rahman. Ten je v Hyundai viceprezidentem oddělení, které se zabývá vývojem automobilových platforem. Do korejského koncernu pak vedle samotného Hyundai spadají také Kia, Genesis a nově vznikající značka elektrických modelů Ioniq. Ti všichni dostanou nový technický základ.

A právě Ioniq 5, crossover vycházející z loňského konceptu Hyundai 45, bude prvním modelem korejského koncernu na platformě E-GMP (to je zkratka pro elektrickou globální modulární platformu). Potvrdil to na on-line prezentaci s novináři Albert Biermann, který v Hyundai vede výzkum a vývoj. Výroba by měla odstartovat už na začátku příštího roku, do prodeje se auto dostane následně v dubnu či květnu.

Příští rok to ale nebude jediné elektrické auto na novém základě. Dostat jej má i nová elektrická Kia, do roku 2025 bude mít platformu E-GMP až 11 různých elektromobilů (celkem nabídne koncern Hyundai do roku 2025 23 nových elektromobilů). Jak už bylo řečeno, velikostně umožní platforma pokrýt vše od segmentu miniaut až po vozy vyšší střední třídy. A Korejci možná chystají i jedno překvapení. "Zvažujeme i supersportovní elektrický Hyundai N," uvedl Albert Biermann s tím, že by takové auto mohlo mít až 600 koní. Několikrát nicméně zopakoval, že o výrobě takového vozu rozhodnuto ještě není.

Nová elektrická platforma je přitom v základu podobné konstrukci MEB od Volkswagenu. Korejská architektura E-GMP má také baterie umístěné v podlaze mezi nápravami, zástupci koncernu pak slibují různou kapacitu celého paketu a kvůli vyšší energetické hustotě také nižší hmotnost než u stávajících baterií elektromobilů Hyundai a Kia.

Maximální dojezd by měl být až 500 km. K dispozici budou dvě varianty pohonu - standardní zadokolku tak může doplnit elektrická čtyřkolka s druhým elektromotorem vpředu. U ní by měl být, kvůli efektivitě jízdy, k dispozici i přepínač mezi pohonem zadních nebo všech kol.

Elektrický systém korejské platformy pracuje s napětím 800 V, což umožňuje nabíjení výkonem až 350 kW a i větším, až na to bude infrastruktura připravená. Takový výkon nabízí třeba síť Ionity. Teoreticky je tak možné získat za 18 minut nabíjení 80 procent kapacity baterie anebo získat za pět minut až 100 km dojezdu navíc. Běžnější je přitom napětí 400 V, které omezuje nabíjecí výkon na 50 až 150 kW - i to ale technický základ zvládá.

Další novinkou je možnost energií z akumulátorů nabíjet i elektrické spotřebiče, nebo dokonce také jiný elektromobil. Hyundai v této souvislosti uvádí, že auto tak po dobu 24 hodin dokáže napájet třeba 55palcovou televizi.

Do jediného modulu je pak integrovaný elektrický motor, převodovka a střídač. Hyundai slibuje, že to bude znamenat nárůst výkonu prostřednictvím zvýšení maximálních otáček elektrického motoru až o 70 procent - vše ve srovnání se stávajícími elektromotory. Zároveň je také celý elektromotor menší, což znamená úsporu místa i hmotnosti.

Platforma E-GMP spolu se všemi inovacemi nabídne také nízké těžiště a ideální rozložení hmotnosti, což má pomoci jízdním vlastnostem. Ty dále zlepšuje pětiprvková zadní náprava i vůbec poprvé použitá náprava s integrovaným pohonem, která kombinuje ložiska kol s hnací hřídelí k přenosu hnací síly na kola.

Nová platforma E-GMP ale nemusí do budoucna nutně znamenat konec elektromobilů sdílejících platformu se spalovacími sourozenci, jako je tomu například u Hyundai Kona Electric. "Zvažujeme, že je budeme nabízet i nadále spolu s primárně elektrickými modely," uvedl Albert Biermann s tím, že takové elektromobily by byly určené především pro menší segmenty. Biermann zároveň potvrdil, že Korejci pokračují ve vývoji vodíkových aut, přestože zatím není jasné, jestli novou platformu nakonec budou tato auta moci využít.

Šéf výzkumu a vývoje dále připustil, že by Hyundai mohl sáhnout ke sdílení nové platformy s jinými výrobci. "Pokud některý z konkurentů bude chtít naši platformu, jsme otevření diskusím o spolupráci," předeslal. Připomeňme, že podobně to má i Volkswagen s platformou MEB, kterou v rámci spolupráce použije v blízké budoucnosti i blíže nespecifikovaný model Fordu.