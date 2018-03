před 26 minutami

I když si novináři často myslí něco jiného, zákazníci mají většinou vlastní názor na to, co je a není pro ně při výběru automobilu důležité. A hlavně vědí, co nejvíce uspokojí jejich potřeby. Jenže novináři toho nenechají a stále radí a radí. Naposledy na britském serveru whatcar.com vybírali deset nejlepších SUV z druhé ruky. Překvapivou jedničkou jejich výběru se nakonec stal mladoboleslavský Yeti. Podívejte se, které další modely podle britských kolegů patří do "Top 10".

autor: Jiří Kaloč | před 26 minutami