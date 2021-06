Goodbye TDI, adieu TFSI. Německé Audi uvede svůj poslední spalovací model v roce 2026

Německá prémiová automobilka Audi uvede v roce 2026 svůj poslední model se spalovacím motorem, o šest nebo sedm let později by již měla nabízet jen čisté elektromobily. Taková je nová strategie značky, kterou interně představil šéf automobilky Markus Duesmann.

Audi podle ní po roce 2026 již nebude na trh uvádět nové modely se spalovacím motorem a konečná má platit i pro hybridy. Automobilwoche to uvedlo s odvoláním na zdroje z firmy, se stejnou informací následně přišlo i Süddeutsche Zeitung (SZ).

Poslední spalovací Audi se následně bude prodávat do roku 2032 nebo 2033, to podle zájmu zákazníků. Následně už mají Němci celosvětově nabízet jen elektromodely. Posledním konvenčním Audi by podle Automobilwoche mohla být druhá generace velkého SUV Q8, magazín AutoBild naopak píše o menším modelu Q5.

Ve své stávající podobě naopak nabere rychlý konec jeden z tradičních modelů značky. Spalovací A4 skončí podle Automobilwoche již v roce 2024 a dostane čistě elektrického nástupce. Sportovnější A5 na trhu vydrží o něco déle, společně s větší A6 ale projde podobnou proměnou. Další spalovací generaci by neměl dostat ani hatchback A3.

Süddeutsche Zeitung již celou záležitost potvrdil u mluvčí značky s tím, že neurčil poslední spalovací model, definitivně však neodkýval, jestli konec platí i pro hybridní modely. Odbory podle SZ o nové strategii již ví, ale neznají její detaily.

Podle Automobilwoche na každý pád došlo k jejímu urychlení. Podle dřívějších odhadů mělo poslední spalovací Audi sjet z výrobní linky až v roce 2035. Nyní se dá počítat spíše se zmíněným rokem 2032.

Markus Duesmann již v březnu v rozhovoru pro Frankfurter Allgemeine Zeitung uvedl, že značka nebude vyvíjet nové spalovací motory, pouze bude upravovat stávající tak, aby splňovaly emisní normy. Handelsblatt následně informoval o tom, že se v Audi diskutuje i o úplném konci spalovacích motorů.

Ukončení prodeje spalovacích modelů již dříve oznámily automobilky jako Jaguar (2025), Mini (2030), Volvo (2030) nebo Bentley (2030). Ford to samé plánuje pro rok 2030 v Evropě.