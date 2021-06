Francouzská elektropomsta. Citroën C4 odveze víc a stojí méně než ostatní

Někteří výrobci řeší přechod na nové pohony radikálně. Tesla nezná spalovací motor, Volkswagen si na elektřinu vyvinul zvláštní podvozkovou platformu. Francouzi volí kompromis. Postavili karoserii dost praktickou pro oba pohony a nechají na vás, který si vyberete. Citroën C4 je na elektřinu stejně šikovný i pohodlný jako na benzin. Vyjde přitom levněji než všichni konkurenti.

Jistě, unikátní architektura pro elektromobil má své výhody. Ušetří dost místa i plechu. Prvotní investice se ale vrátí až s velkou kvantitou a šéfové skupiny Stellantis soudí, že masový přechod k novým pohonům se neodehraje příští týden. Proto zatím nesypou miliardy do úplně nových základů, jen do stávajících dodělali kapsu na baterii.

Elektrický Citroën C4 tak zvenčí nerozeznáte od benzinového, hlavní odlišností je velké modré přehlasované ë, které vtipně spojuje jméno zakladatele se smotanou šňůrou do zásuvky. Takže správně je to Citroën ë-C4, chápëtë? K tradici značky patří i sympaticky výstřední design, který daleko spíš než elektřinu odlišuje C4 od zbytku světa.

Žádnou výraznou odlišnost nenajdeme ani uvnitř. Čeká nás tedy vzdušná kabina o trochu vyšší než u konvenčních hatchbacků, dobrý výhled ven a chvályhodný dostatek místa i na zadních místech. Právě tady je největší výhoda základů v obyčejném autě. Hyundai Ioniq ani Volkswagen ID.3 srovnatelné pohodlí vzadu nenabídnou - v prvním vadí nízká střecha, v druhém vysoká podlaha a skrčené nohy.

Jednoduše střižená palubní deska potěší různými odkládacími přihrádkami, méně už zastaralým a zašmodrchaným komunikačním systémem. Informace jsou v něm roztroušeny do oddělených menu, mezi nimiž je třeba skákat přes hlavní obrazovku, zobrazení více funkcí naráz tu neexistuje.

Elektrický pohon odhalí až samotná jízda. A je to příjemná změna. Bezhlučný, silný a zdánlivě bezpracný tah elektromotoru se ovládá pedálem s uvolněně dlouhou kalibrací, na který není třeba našlapovat po milimetrech. Měkká síla harmonicky ladí s relaxovaně poddajným pérováním, vůz hladce pluje přes většinu hrbolů a na palubě panuje francouzsky bezstarostná nálada.

Citroën ovšem netlačí na pilu ani v dynamice. Přední kola nepoberou takovou sílu jako zadní u Volkswagenu ID.3. Výkon 100 kW, točivý moment 260 Nm i zrychlení na stovku za 9,5 sekundy odpovídá asi tak 1,6litrovému dieselu. Za volantem C4 to ovšem vůbec nevadí. Život je přece na spěch krátký a elektromobil by měl přesvědčit hlavně efektivitou.

A to se mu docela daří, spotřeba elektřiny se za celý test v mírném jarním počasí ustálila těsně pod 15 kWh/100 km, ale při cíleně úsporném stylu po městě klesala i ke třinácti. Na dálnici ovšem rychle stoupala - při 110 km/h na 19,5 a při 130 km/h na 22 kilowatthodin. Nejsilnější Volkswagen ID.3 zvládá dálnici vyrovnaněji, ale také jsme mu za celý týden naměřili 17,5 kWh.

V současné fázi vývoje podle nás Citroën zvolil správný kompromis. Elektromobily stále nejčastěji plní roli druhého auta v domácnostech bohatší části Evropy a jejich nejčastějším úkolem je provoz po městě a okolí. Proto také C4 používá baterii se skromnou užitečnou kapacitou 45 kWh, za silnější si nelze ani připlatit. Dojezd se pohybuje kolem 300 kilometrů, což daným podmínkám s přehledem vyhovuje.

Vzhledem k velikosti baterie překvapuje standardní nabíjecí výkon až 100 kilowatt, i když tak rychle se články nechají krmit jen asi do třetiny kapacity. U obvyklejšího 50kW stojanu je z 10 na 80 % nabito za necelou hodinu, do plna za další půlhodinu. Střídavým proudem to kvůli 11kilowattovému "trafu" trvá pět hodin.

Výrobce zvolil strategii mobility bez ukvapených otřesů a to se odráží v relativně vstřícné ceně. Výbava Feel se samočinnou klimatizací, koženým volantem, světlomety full LED, navigací, parkovací kamerou stojí 819 900 Kč. Podobně vybavený Volkswagen ID.3 Pure s baterií 45 kWh a příplatkem za 100kW nabíjení vyjde na 895 900 Kč, Hyundai Ioniq 959 900 Kč.