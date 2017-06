před 18 minutami

Celkem 27 009 prodaných aut za květen zaznamenaly statistiky Sdružení dovozců automobilů. Jde o rekord. Od ledna do května letošního roku se už prodalo 117 871 vozů. Nejvíc se daří tuzemské Škodě, která také hlásí za prvních pět měsíců úspěšná čísla – udala 36 681 aut. Dotahují ji Volkswagen Hyundai nebo Ford. Velké množství aut registrovaných v Česku ale může skončit v zahraničí. Ukazují to statistiky agentury Médea, která zveřejňuje čísla bez takzvaných reexportů, tedy účelových registrací, kdy auto po prodeji v Česku putuje do zahraničí. Nejvíc jsou podle ní zkreslené hodnoty u modelů Ford Fiesta, Volkswagen Golf nebo Polo.

