Našli jsme patnáct automobilů, které se vyrábějí bez větších úprav už déle než pětadvacet let. Nechybí mezi nimi dodávky, off-roady, ale i rodinný sedan nebo sportovní roadster. Pár modelů můžete stále koupit i u nás. Automobily mají životní cyklus dlouhý zhruba šest až sedm let. V polovině této doby obvykle přichází modernizace, která vůz udrží atraktivní do chvíle, než se představí modernější nástupce. Existuje ale několik výjimek, které se drží ve výrobě i přes třicet let. Často to sice není pod původní značkou, ale v licenci v nějaké pro nás exotické zemi. My jsme našli patnáct starých modelů, které ale stále můžete koupit jako nové. A některé i u nás.

