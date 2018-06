Foto: Do Bohnic přijedou Legendy. Na co láká největší motoristická událost v Česku?

Mercedes-AMG Project One, Ferrari 599 XX nebo nový Ford GT. I na taková auta bude možné od pátku narazit v Bohnicích, kde proběhne největší motoristická akce v Česku nazvaná Legendy. Láká na stovky aut, výstavu luxusních super sportů současnosti i klasických vozů, osobnosti motorismu nebo třeba jízdu v terénu. Jak vypadala akce loni si můžete připomenout v následující fotogalerii.

Legendy se sjedou do areálu psychiatrické léčebny v Bohnicích od 8. do 10. června. V pátek a v sobotu bude otevřeno od 9 do 18 hodin, v neděli o hodinu méně. Vstupenka na jeden den stojí pro dospělého 499 korun, pro děti 300 korun. Program akce najdete na oficiálních stránkách, které jsou zde.