Natáčecí světlomety, vzduchový podvozek nebo třeba jen kontrola tlaku v pneumatikách. Dnes jde o celkem běžnou výbavou aut, ale ještě před nedávnem patřila spíš do kategorie sci-fi. Přesto se jí některé vozy i tehdy chlubily. Předběhly totiž svou dobu. Bylo to ale i auta, která byla předzvěstí dnešních SUV nebo kombíků do terénu. Prohlédněte si lahůdky automobilové historie v následující fotogalerii.

autor: Jan Markovič | před 18 minutami