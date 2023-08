Britové pořádají nejdivnější sraz automobilů. O cenu elegance tu soutěží i Škoda 120

Spojení "přehlídka elegance" okamžitě evokuje akce v Pebble Beach nebo u jezera Como, kde se každoročně střetávají ta nejkrásnější a nejvzácnější auta z různých historických epoch. V britském hrabství Lincolnshire ale poslední červencovou sobotu proběhla zcela jiná přehlídka elegance, která však v jistém smyslu slova přinesla rovněž mimořádně vzácné automobily.

Festival neobvyklých (Festival of the Unexceptional) a v jeho rámci Přehlídka normálních (Concours d’Ordinaire). Tak by se dal do češtiny přeložit název akce, která se britském hrabství Lincolnshire, konkrétně pak v areálu zámku Grimsthorpe, konala letos již podeváté. Poprvé setkání, které se až na zúčastněná auta podobá dost těm třeba u jezera Como nebo v americkém Pebble Beach, uspořádala pojišťovna Hagerty v roce 2014.

Kde v luxusním italském a kalifornském prostředí můžete obdivovat vzácná závodní Ferrari, mnohdy jediné dochované kusy modelů značek jako Talbot-Lago nebo Bugatti, případně moderní koncepty BMW či Lamborghini, dočkáte se v jeden prosluněný britský den úplného opaku. Festival neobvyklých je dost možná jedinou akcí na světě, kde se v koloně objevují Nissany Micra, Peugeoty 205, Fordy Fiesta, Nissany Chery nebo Vauxhally Cavalier.

Tato akce se totiž specializuje na zapomenutá, ba často už přímo vymizelá rodinná auta zhruba z 60. až 90. let, jakkoliv často už potkáte i o něco mladší kousky. Jinak je to ale akce podobná všem těm prestižním: z předem vybrané padesátky "nejobyčejnějších" aut volí odborná porota to nejlepší, zatímco na přilehlých parkovištích potkáte desítky a desítky dalších neméně zajímavých aut. Kdy jste naposledy viděli v provozu třeba Fiat Uno, Peugeot 405 anebo první Renault Laguna ve stavu, jako kdyby je někdo koupil nové právě včera?

"Letošní ročník byl bez debat tím zatím největším a nejlepším," řekl ředitel Hagerty Mark Roper. "Co na mě udělalo největší dojem, bylo množství mladých lidí, kteří přivezli jejich auta. To naznačuje, že neobvyklá auta jsou mezi nimi příštím hitem," dodal. Dohromady se devátého ročníku zúčastnilo na 1200 aut a tři tisíce lidí.

Jak potvrdili i organizátoři, k vidění bylo mimo jiné i docela velké množství českých aut. Favority, Felicie, v hlavní soutěži se dokonce o post nejlepšího vozu utkala Škoda 120, údajně jich v celé Velké Británii zbylo už jen pět. Nejvýraznější stopu ale nakonec asi zanechala bílá Tatra 603, která sice měla do originálního stavu docela daleko, možná to ji ale v očích mnohých ještě povyšovalo. Stranická limuzína dostala třeba mimo jiné závodní klec.

Jak se můžete přesvědčit v galerii, k vidění byla i řada dalších aut z bývalého východního bloku. Trabanty, Moskvič Aleko a jedním z nejvzácnějších modelů vůbec bylo Yugo Sana, v kontinentální Evropě známější jako Yugo Florida. Je to jediný dochovaný kousek v celé Velké Británii a minimálně v západní Evropě jich o moc více také nebude.

Ačkoliv Yugo i 120 by v očích mnohých byly docela horkými adepty na vítězství, trofej pro nejlepší auto přehlídky (a také pro auto, které přijelo z největší dálky) nakonec získala jiná rarita. Daihatsu Applause z roku 1991, se kterým po vlastní ose přijel Švéd Stephen Pike. "Miluji neobvyklá auta, Applause bylo nechtěné a já si dal za cíl ho zachránit," řekl majitel, pod jehož rukama prošel vínový sedan nedávno kompletní renovací.

Na pomyslné "bedně" doplnila Daihatsu další dvě neméně zajímavá a zapomenutá auta. Druhý skončil Austin Metro z roku 1983, přičemž jeho majitel Sion Hudson strávil dva roky tím, že hledal původní díly a malý hatchback upravoval do podoby takové, v jaké sjel před čtyřmi dekádami z továrny. Třetí pak skončilo Subaru Justy z roku 1993, které na přehlídku dorazilo z Nizozemska.

Nejen na tato tři vítězná auta se můžete podívat do galerie.