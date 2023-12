Emisní norma nebude tak přísná. Automobilky to vítají, ekologové kritizují

Plánovaná přísnější emisní norma Euro 7 nakonec tak přísná nebude. Emisní limity výfukových plynů zůstanou na úrovni, kterou dnes obsahuje platná emisní norma Euro 6, a to včetně limitů testování. Nařízení ale nově zavádí opatření zaměřená na snížení emisí z pneumatik a brzd a na zvýšení životnosti baterií.

Pozitivní ohlas vyvolala u automobilek dohoda o emisní normě Euro 7, kterou uzavřeli zástupci členských zemí Evropské unie a Evropského parlamentu. Některé firmy ze širšího odvětví automobilového průmyslu ovšem tvrdí, že dohoda mohla být ambicióznější. Environmentální organizace požadovaly výrazně vyšší cíle a o nových limitech hovoří jako o "zmrazení současné situace" a vítězství automobilové lobby.

Dohoda po tlaku části členských zemí včetně Česka výrazně zmírnila původní návrh Evropské komise, proti němuž automobilky protestovaly. Emisní limity výfukových plynů zůstanou na úrovni, kterou dnes obsahuje platná emisní norma Euro 6, a to včetně limitů testování. Nařízení nově zavádí opatření zaměřená na snížení emisí z pneumatik a brzd a na zvýšení životnosti baterií.

Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA) označilo dohodu za "významný milník v zavádění světově nejpřísnějších emisních standardů", díky němuž získají výrobci jistotu pro plánování své další strategie."Největších zlepšení kvality vzduchu bude dosaženo vyřazením starých vozů na silnicích v EU a rychlou elektrifikací," uvedla šéfka sdružení Sigrid de Vriesová.

Zástupci firem dodávajících automobilové části naproti tomu doufali, že z původního návrhu komise by se do konečné dohody mohlo dostat více. "Je pozitivní vidět pokrok u limitů pro (emisní) částice z brzd…I tak by však byly větší ambice technicky a ekonomicky proveditelné," uvedl Benjamin Krieger, generální tajemník Evropské asociace dodavatelů automobilových součástek a systémů (CLEPA).

Výrazně kriticky se k dojednanému texu staví zástupci organizací pro ochranu ovzduší. Zatímco původní návrh mohl podle nich zlepšit čistotu vzduchu v Evropě a předejít řadě předčasných úmrtí, finální kompromis žádné podstatné zlepšení nepřináší.

"Standard Euro7 schválený zákonodárci umožní firmám vydávat za ekologická vozidla, která ve skutečnosti nebudou o nic čistší," řekl šéf automobilové sekce organizace Transport&Environment Lucien Mathieu. Za jediný drobný posun označila jeho organizace fakt, že Euro 7 bude počítat do limitů i částice o menší velikosti než dosavadní norma.