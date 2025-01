Pravěk elektromobilů v Česku. Vzpomenete si na modely, které se kupovaly před Teslou?

Elektromobily trhají v Česku prodejní rekordy, to přitom v době, kdy celoevropsky začal trh s bateriovými modely stagnovat. Ještě nikdy nepřibylo tolik nových osobních elektromobilů jako loni, další tisíce si lidé přivezli ve formě ojetin.

Celkem bylo v Česku k poslednímu prosincovému dni loňského roku registrováno 36 364 osobních elektromobilů. Vyplývá to alespoň z dat webu Čistá doprava. Loni jich, nových i ojetých, přibylo asi 14 tisíc, což znamená rekordní přírůstek. Podepsala se na něm mimo jiné i dotace pro firmy, kterým stát poskytl při nákupu elektromobilu 200tisícovou pobídku.

Příliš nepřekvapí, že nejvíce elektromobilů registrovaných v Česku má značku Tesla. Celkem jich je 8642, jen loni přitom bylo zaregistrováno 3716 aut americké automobilky. Tesla ale nebyla vládcem českého trhu s elektromobily vždy.

Zmíněný web Čistá doprava totiž připravil i vizualizaci registrovaných osobních elektromobilů od roku 2010. A před patnácti lety v Česku "vládly" (vzhledem k maximálně desítkám registrovaných kusů jsou uvozovky na místě) elektromobily Peugeotu a Citroënu. Šlo o malé modely Peugeot iOn a Citroën C-Zero, dvojčata Mitsubishi iMiEV. Ta se řadí k první generaci elektromobilů podobně jako třeba Nissan Leaf.

Městská francouzsko-japonská auta měla 16kWh baterku a ujela na jedno nabití 150 kilometrů, počítáno ovšem ještě podle méně přesného a dnes již nepoužívaného cyklu NEDC. V praxi byl dojezd mnohem kratší. Dnes i ta nejmenší auta typu Dacia Spring zvládnou papírově na jedno nabití skoro 230 km a v realitě alespoň kolem 200 km.

Postupně je z grafu vidět, že zatímco zájem o městské Francouze zpomalil, první Nissan Leaf pomalu získával popularitu i v Česku. Stejně tak se začala dotahovat Tesla, na počátku druhé dekády 21. století nabízející stále jen Model S. Pomalu začal nastupovat také Renault s první generací Zoe, jehož prodeje se naplno rozjely v roce 2013. Ani u něj ale nebyla čísla dojezdu nijak závratná, na jedno nabití zvládl opět podle cyklu NEDC 210 km.

V roce 2013 počet registrovaných elektromobilů přesáhl tisícovku, o dva roky později už se zdvojnásobil. V tu dobu už byla nejčastěji registrovaným elektromobilem v Česku Tesla následovaná Fiatem (u něj šlo o první generaci elektrické "pětistovky") a Nissanem.

Tesla mimochodem pozici jedničky od roku 2015 už neopustila, jen postupně zvyšovala svůj náskok. Kromě její rostoucí popularity, stejně jako rostoucí popularity elektromobilů v Česku obecně, lze ještě z grafiky vyčíst i rychle rostoucí nabídku. Zatímco v roce 2010 v ní bylo deset značek, o pět let později už to bylo devatenáct výrobců.

Svou první generaci elektromobilů uvedla třeba Kia v podobě elektrického Soulu, BMW s modelem i3 nebo Volkswagen s prvním e-Golfem. Pořád je ale řeč o modelech s omezeným dojezdem kolem dvou set kilometrů.

Pěti tisíc elektromobilů bylo v Česku dosaženo v roce 2018, Tesla pak byla první značkou, která měla na silnicích alespoň tisícovku elektroaut. To už automobilka Elona Muska v USA zákazníkům dodávala menší a levnější Model 3, který měl podle velikosti baterie dojezd zhruba 350 nebo 500 km.

Postupnými modernizacemi se ale dojezd podstatně zvyšoval, v současnosti zvládne Model 3 Long Range na papíře přes 700 kilometrů bez nabíjení.

"Gamechanger" přišel v roce 2019, Škoda Auto představila svůj první elektromobil Citigo-e iV, což lze pozorovat na registracích, které u znáčku s okřídleným šípem okamžitě vyskočily. Ze Škodovky se brzy stala dvojka trhu a elektrické Citigo s dojezdem 265 kilometrů a cenou pod půlmilionovou hranicí přispělo k tomu, že v roce 2020 jezdilo po českých silnicích deset tisíc osobních elektromobilů.

O dva roky později to bylo už dvacet tisíc aut do zásuvky, to už byla v prodeji prakticky stávající generace elektromobilů: auta jako Škoda Enyaq, Tesla Model 3 a Y, druhý Nissan Leaf, Volkswagen ID.3 a ID.4, BMW i4, Kia EV6 nebo Hyundai Kona Electric z Nošovic.

Jak jsme již zmínili, jedničkou je aktuálně Tesla s 8642 elektromobily, následuje Škoda Auto s 5515 vozy, Volkswagen s 3753 elektromobily, BMW s 3329 auty a páté je Hyundai s 2296 registrovanými elektrickými vozy.

Asi nikoho nepřekvapí, že nejvíce elektroaut je registrovaných v Praze, což je dáno i tím, že naprostou většinu jich v Česku kupují firmy. Ty mají sídlo v Praze, i když fakticky se mohou tato auta pohybovat úplně jinde. V hlavním městě jich je skoro 12,5 tisíce, dalších skoro 5,4 tisíce elektroaut je registrovaných ve Středočeském kraji. Nejméně je jich v Libereckém - 919 - a Karlovarském - 519 kusů.

Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu pak očekává, že počet elektromobilů bude narůstat ať už kvůli zlepšující se infrastruktuře, nebo rozšiřující se nabídce dostupnějších modelů v cenové hladině do 800 tisíc korun.

"Díky sekundárnímu trhu se stává elektromobilita dostupnější pro širší spektrum zákazníků. Nákup ojetého elektromobilu již v řadě případů představuje často cenově velmi zajímavou alternativu," připomíná dále Kadula. Třeba podle inzertního portálu TipCars je průměrná cena ojetého elektrického VW e-Golf s rokem výroby od 2019 nebo mladší 418 tisíc korun, u elektrické Škody Citigo je to 353 tisíc korun a třeba u Nissanu Leaf 427 tisíc korun.