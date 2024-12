Modrá bestie je vstupenkou na okruh. Jedna věc ale nadšení pro Hyundai Ioniq 5N brzdí

Divize sportovních modelů Hyundai N se rozrostla o čistě elektrického zástupce, magické písmenko si vysloužil retrohranáč Ioniq 5. Je s ním ale opravdu zábava?

Když řidič zmáčkne plynový pedál, odkudsi z útrob Ioniqu 5N se ozve nezaměnitelný chraplavý zvuk túrovaného motoru. A když se pak vydá na silnici, auto "sází kvalty" jeden za druhým, přičemž při podřazení se ozývá prskání, jako by výfuk ladil sám Igor Akrapovič.

Zatímco lze Hyundai Ioniq 5N vnímat z jeho útrob jako divoké a nespoutané auto, pro kolemjdoucího jde o obyčejný elektromobil, jenž do okolí vypouští zvuk připomínající vítr v láhvi, aby si jej všimli chodci.

Ve skutečnosti totiž Ioniq 5N nemá ani prskající spalovací motor, ani osmistupňovou dvouspojkovou převodovku, jejíž řazení tak věrně simuluje. To všechno je jen dokonalá iluze, aby snad s autem nebyla taková nuda.

Možná však jde jen o zbytečné obavy. S něčím, co dá stovku za 3,5 vteřiny a mezi rychlostí 100 km/h a 200 km/h jej dělí pouhých osm sekund, nemůže být důvod k zívání. I když porozumět všem zákoutím nastavení auta není snadné, troufáme si tvrdit, že žádný jiný elektromobil na závodníky nemyslí tak, jako právě Ioniq 5N.

Kdo se chce poměřit se soupeřem na okruhu, může nechat předem vyhřát baterii na optimální teplotu. Výkon obou elektromotorů, které jsou umístěny vpředu i vzadu, lze plynule dělit mezi přední a zadní nápravu v jedenácti stupních. Pak je tu i elektronický samosvorný diferenciál na zadní nápravě, který rozděluje točivý moment mezi levé a pravé kolo podle situace. A jeho fungování je znát i při jízdě po běžné silnici, kdy se auto v zatáčce opře do vnějšího kola a serpentinu vykrouží mimořádně suverénně, k čemuž mu v případě Ioniqu 5N dopomáhá také o tři centimetry širší rozchod kol.

Není to tedy tak, že Hyundai vzal obyčejné auto, přidal mu spoustu koní a - děj se vůle boží. Za Ioniqem 5N je spousta práce, počínaje tužší karoserií, přenastavením řízení až po účinné brzdy. Vzhledem k tomu, že má "enko" i maximální možnou výbavu, ani jeho cena není nikterak nadsazená.

Většinu věcí, které auto nabízí, ovšem na běžné silnici dělat nelze. Například driftovat, i když se speciálním módem by to měl dokázat skoro každý. A samozřejmě ani závodit. Tím, že je na palubním displeji také funkce stopek a zobrazují se tu mimo jiné informace o intenzitě sešlápnutí plynového a brzdového pedálu, by se šofér neměl nechat zmást. Auto jej pro jistotu sem tam upozorní, aby dodržoval zákony.

Faktem však je, že plný deklarovaný výkon není dostupný vždy a za všech okolností. K jeho odemčení slouží červené tlačítko NGB na volantu, po jehož zmáčknutí by měl být k dispozici po dobu deseti sekund. V praxi to ale tak jednoduché není, auto řidiči často sdělí, že maximální výkon dostupný není. Třeba proto, že trakční baterie není dostatečně nabitá.

Svůj život Ioniq 5N nutně nemusí prožít na závodní dráze, i když české zastoupení zve každého nového majitele do "N Clubu" - součástí členství je i třicetiminutová jízda po mosteckém okruhu. Sportovní Ioniq stejně dobře funguje i v běžném provozu. Třeba v režimu Eko je pořád působivě rychlý, a kdo by se snad bál, že na 21" kolech to bude na českých silnicích k nesnesení, toho podvozek příjemně překvapí. S výjimkou sportovních sedadel se svítícím logem je Ioniq 5N stále spíše praktickým rodinným autem než namachrovaným crossoverem.

Hyundai Ioniq 5N Motor: 2 × synchronní s permanentními magnety vpředu i vzadu

Celkový výkon: 478 kW / 650 k

Točivý moment: 740 Nm

Baterie: Li-Ion, 84 kWh (využitelná kapacita)

Nejvyšší rychlost: 260 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 3,5 s

Kombinovaná spotřeba: 21,2 kWh/100 km (WLTP)

Kombinovaný dojezd: 448 km (WLTP)

Objem zavazadlového prostoru: 480 l

Nosnost (pohotovostní / užitečná): 2200 kg / 460 kg

Délka × šířka × výška: 4715 × 1940 × 1585 mm

Cena: od 1 799 990 Kč

Problém nastává tam, kde se protínají vysoké výkony s požadavkem na úspornou jízdu. V běžném provozu spotřebuje Ioniq 5N v průměru kolem 25 kWh/100 kilometrů, testovací trasa s důrazem na nízkou spotřebu snížila hodnotu na 21 kWh. A i když díky 800V architektuře dokáže Ioniq nabíjet opravdu hodně rychle, v praxi bude mířit k nabíječce každých 300 kilometrů, zatímco úspornější verze Ioniqu 5 ujedou zhruba o 150 kilometrů dál.

A tady už přicházejí ke slovu osobní preference a otázka, k čemu auto bude vlastně sloužit. Pokud k víkendovým výpravám na evropské ovály, pak je volba jasná. Pokud však má být hlavně úsporným rodinným vozem s dlouhým dojezdem, jsou tu vhodnější kandidáti.