Fiala přemlouval exvoliče ODS. "Nemohl bych se na sebe podívat," odmítl ho kritik

Premiér a lídr koalice Spolu Petr Fiala ve volební kampani poměrně často naráží na občany, kteří mu tvrdí, že před čtyřmi lety volili ODS či koalici Spolu, ale teď to v plánu nemají. Fiala se je snaží přesvědčit, aby názor změnili, k čemuž došlo i v úterý na jeho setkání s občany ve Veselí nad Moravou. Bývalý volič ODS byl menšinovém akcionářem ČEZ a premiéra ostře kritizoval.

Menšinoví akcionáři energetické společnosti ČEZ patří mezi skupinu lidí, z nichž minimálně část avizuje, že na rozdíl od posledních sněmovních voleb v roce 2021 letos už hlas koalici Spolu nedají. Vládě vyčítají, že je připravila o peníze, když zavedla daň z neočekávaných zisků, známou pod označením windfall tax. Zdaleka nejvyšší daň totiž zaplatila právě společnost ČEZ, kterou fakticky ovládá stát. A menšinoví akcionáři jsou přesvědčeni, že ČEZ ve spolupráci s vládními politiky zvolil takový způsob zaplacení daně, kdy na to doplatili právě oni.

Jeden z takových akcionářů se pustil do debaty s premiérem Petrem Fialou toto úterý na jeho setkání s veřejností ve Veselí nad Moravou. "Chtěl bych se vás zeptat, jestli víte, co je za společnost ČEZ. Co to je za společnost?" začal jakoby vyučovat předsedu vlády muž středního věku, který měl mírný úsměv ve tváři. "No to je částečně státem vlastněná společnost, ale je to samozřejmě společnost obchodovaná na burze, která má bohatou strukturu menších vlastníků," odpověděl Fiala.

Následně se ho muž zeptal, proč ministerstvo financí jako držitel 70 procent akcií ČEZ nedopustí, aby 30 procent minoritních akcionářů mělo svého člena v dozorčí radě. Zároveň ho zajímalo, proč jeho vláda zavedla windfall tax (tedy daň z neočekávaných zisků - pozn. redakce), kdy zdaleka nejvíc peněz zaplatil do státního rozpočtu ČEZ.

"Tu daň v podstatě platí všichni minoritní akcionáři, teď je to asi 100 miliard korun, 30 procent akcionářů přišlo o své peníze. Peníze, které jste potřebovali, jste si mohli stáhnout přes dividendu, kterou jste si mohli jako většinový majitel navýšit. Takto jste doslova oloupili 30 procent akcionářů. Proč to děláte?" stěžoval si muž, který patří mezi menšinové akcionáře.

Fiala během jeho vystoupení několikrát zakroutil hlavou a oponoval, že minoritní akcionáře vláda nijak nepoškodila. "Na práva těchto akcionářů dbáme. K windfall tax jsme sáhli ve chvíli, kdy jsme čelili energetické krizi a byla tady poptávka po tom, ať kompenzujeme, umožníme přežít firmám a lidem," odpovídal premiér. Tazateli to nestačilo a dotaz zopakoval.

Ne-za-ha-zuj-te svůj hlas, naléhal Fiala na akcionáře ČEZ

Po přibližně sedmiminutové polemice muž Fialovi sdělil, že celý život volí ODS, ale teď už jí hlas nedá. "Ode mě už v životě hlas nedostanete. Je mi to líto," prohlásil. Fiala mu opět oponoval. "Vy máte dojem, že jsme se nějakým způsobem dotkli vašeho ekonomického zájmu. To je potřeba respektovat. Postupovali jsme ve velmi složité situaci na doporučení odborníků. Udělali jsme to správným způsobem, energetickou krizi jsme zvládli," tvrdil Fiala s tím, že v energetice udělala vláda několik dobrých rozhodnutí.

Nakonec zkusil ještě naštvaného oponenta přesvědčit. "Myslím, že byste měl ještě přemýšlet, komu dáte ten hlas. Protože lepší volbu než koalici Spolu nemáte," sdělil Fiala už při odchodu. Hned se ale otočil a ještě za mužem zašel, protože ten mu řekl, že nepůjde vůbec volit. "To si fakt rozmyslete, protože tím volíte Stačilo!, Babiše a další," vysvětloval předseda vlády. "Je nikdy volit nebudu a vás nemůžu," odvětil muž.

Ani to ale nebyl konec, Fiala to zkusil ještě jednou. "Když jste nevolič, tak je volíte. Tím dáváte hlas jim," namlouval menšinovému akcionáři, který se bránil. "Ale já se potřebuju podívat do zrcadla. Sám na sebe. Ten hlas vám nemůžu dát. Celý život jsem vás volil," gestikuloval rukama v bezprostřední vzdálenosti od Fialy. "Přemýšlejte nad tím. Ten hlas nezahazujte. Ne - za - ha -zuj - te," slabikoval Fiala, muži podal ruku, zvedl ukazováček a šel k dalším lidem.

Ve Veselí nad Moravou ale byla kromě kritiků také skupina vládních voličů, kteří Fialu ujišťovali, že mu dají hlas a povzbuzovali ho. "Nemám na vás žádnou otázku, ale chtěla bych vám moc poděkovat za všechno, co pro nás, celou Českou republiku, děláte, konečně máme premiéra, za kterého se nemusíte stydět," sdělila například mladá dívka. "Pane premiére, já si vás nesmírně vážím a jsem rád, že jste k nám podruhé zavítal," přidal se starší muž. Když navíc debata skončila, přišlo se několik lidí s Fialou vyfotit.