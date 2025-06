Nová baterie pro Škodu a VW: Za pomalejší nabíjení dostanou Němci kompenzaci

Automobilky Škoda a Volkswagen změnily dodavatele trakční baterie u dvou svých elektromobilů. Neobešlo se to bez následků na maximálním dobíjecím výkonu, o pár kilometrů klesl i dojezd. Zákazníci v Německu, kteří si objednali vůz ještě s původními parametry, dostanou kompenzaci 1000 eur.

Baterie v elektromobilech se svou důležitostí vyrovná motoru ve spalovacích vozech, přesto jejich výrobce zůstává majitelům auta skryt. Lze jej sice zjistit podle VIN kódu, ale automobilky se dodavatelem samy aktivně nechlubí, jak je tomu třeba v případě autorádia.

Je to i proto, že výrobce lithiových článků pak mohou libovolně střídat, aniž by to vyvolávalo zbytečné dohady. A v praxi to i dělají.

Změnou výrobce se parametry vozu obvykle nemění, často se dokonce o něco vylepší. U Škody Elroq 85 a Volkswagenu ID.4 Pro to však neplatí.

U obou vozů došlo podle týdeníku Automobilwoche k přechodu od korejského výrobce baterií LG k čínskému dodavateli CATL. Využitelná kapacita článků zůstala na 77 kWh, ale maximální dobíjecí výkon byl snížen ze 175 na 135 kW. O něco málo poklesl i dojezd, konkrétně u Elroqu 85 z 581 na 573 kilometrů.

Na první pohled se však nic zásadního nestalo, protože udávaný čas dobíjení z 10 na 80 procent zůstal u obou modelů na původních 28 minutách. To je v tomto případě dosažitelné změnou dobíjecí křivky: Auto sice s prázdnou baterií nabíjí o něco pomaleji, zato si tuto rychlost drží déle než původně, kdy dobíjecí výkon s přibývajícími procenty dobití klesal rychleji. Více jsme o tom psali zde.

Žádná změna v čekání u nabíječky to však pro majitele Elroqu 85 nebo Volkswagenu ID.4 Pro není jen v případě, pokud se striktně drží automobilkou definovaného rozpětí nabíjení. Jestliže však k nabíječce přijedou například s 10 procenty a energii doplní jen do 50 procent, zabere jim to nyní o chvíli déle.

Podle Automobilwoche nabídly obě značky v Německu těm, kteří si elektromobil objednali s původními parametry a dostali jiný, kompenzaci 1000 eur. V Česku však podle vyjádření obou značek takový případ nenastal: "Všechny zákaznické objednávky vozů Elroq 85 s maximálním nabíjecím výkonem 175 kW pro český trh byly vykryty přesně podle původních specifikací a závazků vůči našim zákazníkům. Nedošlo tedy k žádnému omezení či zpoždění dodávek ani ke změnám uživatelských vlastností pro zákazníky, kteří si vůz objednali s původními parametry," sdělila na dotaz Aktuálně.cz tisková mluvčí Škoda Auto Michaela Sklenářová.

"Českého trhu se tato kompenzace netýká," uvedla shodně i Lenka Vaňková, tisková mluvčí Volkswagenu. "Vozy ID.4, které ještě měly původní výkon DC nabíjení, byly zákazníkům dodány, a ty, které spadají do změny dodavatele vysokonapěťové baterie, a tedy mají snížen výkon DC nabíjení na 135 kW, byly tak již uváděny v prodejních propozicích."

Zatímco podle Automobilwoche Volkswagen hovoří o "dočasné změně výroby" a plánuje v létě znovu použít původní baterii od LG, Škoda by měla již zůstat u nového dodavatele. Tuto informaci však české zastoupení Volkswagenu nedokázalo potvrdit či vyvrátit, Škoda Auto pak uvedla, že se k záležitostem ohledně dodavatelů nevyjádří.