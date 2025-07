Volkswagen Caravelle s tím správným motorem? Test T7 se silným dieselem a čtyřkolkou

Navzdory kritikům, kteří řeší, že VW Transporter je ve skutečnosti převlečený Ford Transit, je fér přiznat, že teď nabízí nejširší nabídku, ze které si vybere každý. Vyzkoušeli jsme model Caravelle s tím nejtradičnějším, co si mohou konzervativci pod kapotu vybrat. Nejsilnější verzi dieselu spojenou s pohonem všech kol 4Motion. Tu, kterou nový Multivan v nabídce nemá.

Volkswagen s návratem nového Transporteru udělal rozruch. Vedle elektrického ID. Buzze a stylového Multivanu přichází klasická užitková verze na platformě T7, která ovšem komponenty sdílí s Fordem Transit. Spolupráce je ve světě aut dnes už naprosto běžná, automobilky potřebují šetřit peníze a sdílení nákladů na vývoj nebo výrobu jsou k tomu cestou.

Plus to však má. Fanoušky velkých Volkswagenů jistě potěší, že nabídka verzí je široká a nechybí také rodinně laděná Caravelle. Tu lze vyšperkovat natolik, že se promění v luxusní mikrobus. Stačí pohled do ceníku, kde nechybí položky jako matrix LED světla, audio Harman/Kardon a spoustu dalšího.

Právě Caravelle jsme měli možnost otestovat, a to v té zřejmě nejtradičnější verzi pro fanoušky "starých pořádků". Jde o variantu Caravelle Life 2.0 TDI 4Motion s osmistupňovou automatickou převodovkou a krátkým rozvorem. Kombinace naftového motoru s pohonem všech kol je pro model velkou výhodou, zájemci o T7 Multivan si ji objednat nemohou.

Diesely má Caravelle přitom v nabídce tři, lišící se výkonem - 81, 110 a 125 kW, pohon obou náprav je k dispozici k dvěma silnějším, přičemž jen pro 125kW variantu je automat standardem, pro méně výkonné varianty je určený šestistupňový manuál, pro prostřední verzi se dá za automat připlatit.

Pohon všech kol může mít vedle dieselů už jen elektrická varianta s 64kWh baterií, plug-in hybrid je standardně předokolka.

Transit ve větším stylu

Navzdory faktu, že jde o auto přísně utilitárních rozměrů zaměřené na praktičnost, jde si ho vyšperkovat a i pomocí barvy z něj udělat o něco stylovější přepravník. S paketem PanAmericana za 9 tisíc korun se ozvláštní černými doplňky, černými nárazníky, zpětnými zrcátky v barvě auta a zatmavenými skly. Doplnit lze fešnými tmavými 19" koly Indianapolis za 36 tisíc, což v kombinaci s červeným lakem dodá autu na sebevědomí. Varianta odkazuje na terénně laděný Transporter páté generace představený v roce 2008.

Už od pohledu je ale vidět, kde má VW kořeny. Tvary Tansitu se zamaskovat nedají, jakkoli se VW s upravenou přídí snažil. Už to není ten velikostně univerzální minibus, s novou Caravelle se hledá parkovací místo v pražských ulicích daleko hůř, je delší o 15 cm. Je i nepatrně (o 2 cm) širší, ale díky kompaktnějším zrcátkům je ve skutečnosti o dva centimetry užší.

Výhodu to má ve větším vnitřním prostoru, který dle automobilky narostl o 10 procent a v praxi je to znát. Pasažéři se tu pohodlně rozvalí na všech sedadlech a mají hlavně hodně místa do šířky. Testovaná verze má samostatná sedadla ve druhé řadě a trojmístnou lavici ve třetí, isofixy nechybí ani na jednom místě. Zvolit lze ale i devítimístnou variantu.

Zásadním vylepšením je množství úložných prostor a především USB porty, kam se člověk podívá. Na delší cestě se hodí. Minusem modelu je naopak fakt, že prostřední řadu nelze posouvat, je napevno ukotvená k podlaze. V tomto směru je T7 Multivan flexibilnější.

Alespoň že se opěradla dají zcela sklopit a vytvoří se slušná úložná plocha. I v plném obsazení je v autě s krátkým rozvorem spoustu místa na náklad, jen je potřeba ho složit tak, aby při otevření dlouhého víka nevypadl.

Ideální motorizace

Dvoulitrový turbodiesel (125 kW / 170 k) od Fordu, spojený s 8stupňovým automatem a pohonem všech kol 4Motion je vážně ideální volba. Vzhledem k hmotnosti auta přes 2,3 tuny a kapacitě až 9 osob si lze těžko vybrat univerzálnější motorizaci.

Dynamiku nečekejte sportovní, ale pružnost a jistotu při jízdě plně obsazeného vozu rozhodně ano. Kdo potřebuje auto k častějšímu tažení, potěší ho, že se nosnost přívěsu zvýšila o 300 kg na 2,8 tuny. Spotřeba v testu se ustálila na 9,2 litrech, přičemž jsme s autem absolvovali dvě dlouhé dálniční trasy.

Komfort lepší než v klasických dodávkách

Na silnici je Caravelle na poměry dieselů celkem slušně utlumená, potěší stabilitou. Asistenční systémy (Front Assist, Lane Assist, Side Assist) fungují bez otravnosti, parkovací kamera s dobrým rozlišením vás ušetří stresu i v městských ulicích. Podvozek tlumí nerovnosti s nadprůměrným úsilím, z auta je slušný výhled, pomocníkem je také digitální zpětné zrcátko.

Cena a výbava

Transporter sice upravil své DNA, v mnohém však zůstal stejný. Například v tom, že základní cena je věc jedna, ale přípatky vyšperkované modely mohou auto posunout do úplně jiné cenové hladiny.

Caravelle startuje od částky těsně nad milionem korun, za velké a prostorné auto je to poměrně dobrá cena. Vrcholný diesel s automatem začíná na 1,4 milionech korun, jakmile se ale majitel rozvášní s výbavou, částka nepříjemně vystřelí.

Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 4Motion 8AT KR Motor: řadový čtyřválec, turbodiesel, 1996 cm3, pohon všech kol

Převodovka: 8st. automatická

Výkon: 125 kW (170 k)

Točivý moment: 390 Nm

Nejvyšší rychlost: 170 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 14 s

Kombinovaná spotřeba: 8,6 l/100 km

Rozměry (d / š / v): 5050 / 2032 / 1966 mm

Rozvor náprav: 3100 mm

Objem zavazadlového prostoru: 732 / 1858 / 4698 l

Cena modelu: od 1 064 689 Kč

Cena s danou motorizací: od 1 466 165 Kč

Cena testované verze: 1 798 848 Kč

Elektricky posuvné dveře vyjdou na 24 tisíc, elektricky nastavitelná přední sedadla včetně vyhřívání a dalších komfortních prvků na 17 tisíc, za bezklíčové odemykání a startování se připlácí 7 tisíc, třízónová klimatizace posádku potěší, ale stojí 23 tisíc korun, k tomu navigace (16 tisíc) či elektricky sklopné tažné zařízení (21 tisíc) a mnoho dalšího včetně opravdu bohatého seznamu asistenční prvků jako v osobních vozech, takže nakonec testovaný kus vyšel na 1,8 milionu.

Jde však o univerzální auto jak pro firemní přepravu osob, tak plnohodnotný rodinný přepravník s všestranným motorem, dobrou výbavou, který slušně jezdí a spoustu toho uveze. Volkswagen přidává ještě prodlouženou záruku zdarma na pět let či do 200 tisíc kilometrů.