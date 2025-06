Přísní Norové znovu testovali auta až do úplného vyčerpání. Kdy se zastavil Elroq?

Dvakrát ročně, v zimě a v létě, zkouší norský autoklub NAF a časopis Motor dojezd elektromobilů. Test probíhá až do úplného vybití baterie a mimo jiné zkoumá, nakolik se ujetá vzdálenost liší od výrobcem deklarovaných hodnot. Nejdál tentokrát dojel americký Lucid Air, který se na silnici zastavil po 832 kilometrech. Paradoxně však z celé testované sedmadvacítky skončil až poslední.

Když bylo jasné, že se populárního klání El Prix tentokrát zúčastní vrcholná verze Lucid Air Grand Rouring v ceně kolem tří milionů korun, všichni tušili, že nový rekord závodu je na spadnutí. Ten původní od roku 2023 držela Tesla Model S, která tehdy na jedno nabití zvládla ujet 672 kilometrů. U Lucidu Air, vybaveném baterií s využitelnou kapacitou 112 kWh, se očekával dojezd kolem 960 km, jak jej ostatně automobilka slibuje svým zákazníkům.

Při takové porci kilometrů už do testu promlouvají pověstně přísné norské zákony o bezpečnosti práce, v americkém elektromobilu se tak museli střídat dva řidiči. Nakonec však byl Lucid Air jediným autem, které urazilo nápadně méně, než by podle údajů z katalogu mělo. Dojel sice ze všech nejdál, ale vítěz se v závodě El Prix počítá jinak. Stane se jím ten, kdo nejvíc překoná oficiální údaj svého dojezdu. A takovým autem byla Tesla Model Y Long Range, která na jedno nabití zvládla 653 kilometrů, o 67 víc než na papíře.

Většinu závodu to však vypadalo, že se vítězem stane čínský Zeekr 7X, který v jednu chvíli ukazoval dojezd 616 kilometrů, což by bylo 75 km nad jeho deklarované schopnosti. Nakonec však po 585 km ztratil tolik výkonu, že posádka hodila pomyslný ručník do ringu a další cestu s ním vzdala. I tak to stačilo na celkové druhé místo.

Další Tesla v závodě, Model 3, se pro změnu blýskla druhým nejdelším dojezdem z celé sedmadvacítky. Zvládla 729 kilometrů s baterií o využitelné kapacitě 75 kWh, což ukazuje na mimořádnou efektivitu celého pohonného ústrojí.

Škoda Elroq do závodu dostala středně velkou baterii s 59 kWh a nakonec jen těsně nedosáhla svého WLTP dojezdu, rozdíl však činil pouhé čtyři kilometry. V této souvislosti je zajímavé, že deklarovaný dojezd shodně velmi těsně unikl i dalším dvěma koncernovým autům - Audi A6 a Volkswagenu ID.Buzz.

Závod El Prix, který samotní Norové nazývají největším hromadným testem elektroaut na světě, se zpravidla neobejde bez komplikací. Tentokrát u krajnice neplánovaně zastavil Mercedes G s defektem pneumatiky a peloton pak dojížděl s hodinovým zpožděním. Stejně tak nečekaně zhasl palubní displej u Hongqi EHS7. V jeho případě stačilo použít známé počítačové pravidlo: vypnout a znovu zapnout.

Konečné výsledky závodu El Prix (léto 2025)