Publikum v sále ztichlo. Jízdní premiéra Renaultu 4 měla nečekaně mrazivý úvod

Pro zlepšení motoristické nálady toho Renault dělá v poslední době hodně. Sotva se na silnicích zabydlel ve všech směrech pozitivní model R5, už je tu další kousek v retro stylu. Živé seznámení s Renaultem 4 na předměstí polské Vratislavi ale připomnělo, že auto nepřichází do jednoduchých časů.

Kongresový sál na úvod tiskové konference potemní, jen bodové reflektory zaměří muže v bílé kombinéze, vstupujícího na pódium za doprovodu dotěrného bzučení. Působí skoro jako včelař, který se vydal do úlu sesbírat med, ve skutečnosti jej ale obklopuje roj malých blikajících dronů, se kterými předvádí nacvičené číslo.

V normálních dobách by to vypadalo jen jako originální vystoupení, kdyby zde ovšem neseděli také novináři z Polska a pobaltských zemí, pro které je dron jedním ze symbolů ruské války - o to víc, že nepřítel je v jejich případě doslova za humny.

Celá show patrně neproběhla náhodou. Proslýchá se, že francouzská vláda jedná s Renaultem o spolupráci na výrobě dronů na Ukrajině. Poslanec ruské Státní dumy Michail Šeremet už promptně navrhl "ztotožnit logo francouzské automobilky Renault s fašistickými symboly", jak uvedl deník Gazeta s odvoláním na zprávu agentury TASS. Tím by se provozování renaultů dostalo v Rusku mimo zákon, což je o to pikantnější, že s podvozkem francouzské značky stojí a padá výroba většiny modelů Lada.

Původní Renault 4 se ale narodil do zcela jiné atmosféry 60. let, kdy tehdy státní francouzská automobilka překypovala nápady. A nešlo o ledajaké auto. R4 se stala průkopníkem karoserie s pěti dveřmi i stylu, kterému se dnes říká crossover. Podvozek "čtyřky" byl posazen výš, aby se auto mohlo bez obav vydat i do vyjetých kolejí polních cest.

Je příznačné, že světlou výšku 18 centimetrů mají společnou oba vozy: ten z roku 1961, stejně jako letošní novinka. Renault si dal záležet i na tvaru předních blatníků, zadních světel a hlavně přední masce, kterou v novodobém podání kompletně překrývá čirý plast. Jeho případné poškození by nemělo majitele auta zruinovat, je samostatně vyměnitelný, stejně jako svítící logo nebo do značné míry opravitelné LED světlomety.

Zatímco vizuálně novinka navazuje na dobu před 65 lety, technika je ryze současná. Tu si R4 vypůjčila od svého o pár měsíců staršího sourozence R5, včetně podvozku s víceprvkovou zadní nápravou, motorů o výkonu 120 a 150 koní nebo baterie s kapacitou 40, respektive 50 kWh. Redakce Aktuálně.cz se na místo premiéry vydala Renaultem 5, měla tedy bezprostřední příležitost oba vozy porovnat.

Nová R4 je o poznání větším autem, s karoserií dlouhou 414 centimetrů se řadí mezi Clio a Captur. Delší rozvor (2,62 m) přidal místo na nohy pro cestující na zadních sedadlech, což lze jen přivítat, protože dostatečná mezera pod sedáky na zasunutí chodidel chybí.

Na první pohled je zcela zjevný rozdíl ve velikosti zavazadlového prostoru. Papírově sice R4 a R5 dělí necelých 100 litrů, naživo má ale kufr pravidelného tvaru a 420 litrů objemu formát rodinného vozu. Kromě toho nabízí u R4 elektrické ovládání.

Také přístrojová deska se dvěma displeji a voličem směru pod volantem nezapřou příbuznost, stejně jako ovládání palubních systémů běžících na Androidu a online navigace společnosti Google. Jeden podstatný rozdíl tu ale je, u R4 lze úroveň rekuperace nastavit plynule tradičními páčkami pod volantem, které R5 zatím nemá.

Renault 4 Evolution Techno Iconic 40 kWh (120 k) 725 000 Kč ---- ---- 52 kWh (150 k) 799 000 Kč 849 000 Kč 899 000 Kč

Atmosféra na palubě je jiná, podvozek R4 tolik nekopíruje povrch, jízda s ním je o něco plavnější a komfortnější. Přesto je i při vysokých dálničních rychlostech R4 stabilní, subjektivně je karoserie i o něco lépe odhlučněná.

Cena Renaultu 4 začíná o 50 tisíc výš než u modelu R5, vzhledem k větším rozměrům a tím i širšímu praktickému využití si ji dokáže obhájit. Český konfigurátor už je otevřený, fyzicky auta dorazí během léta.