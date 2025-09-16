Šéf se vrátil a dějí se věci. RAM zařízl elektrický pick-up, nikdo ho nechce

Místo osmiválců šestiválce, k tomu navrch čistě elektrický pohon, nebo alespoň prodlužovač dojezdu. Ještě začátkem roku 2023 tak vypadala budoucnost výrobce pick-upů RAM. Zákazníci ale tomuto plánu vystavili poměrně nekompromisní stopku. Prodeje loni spadly o 19 procent a letos v prvním pololetí se sice zlepšily, ale o prakticky zanedbatelná dvě procenta.
V červnu tak staronový šéf značky Tim Kuniskis, který se do čela RAM vrátil loni v prosinci, oznámil návrat osmiválců Hemi pod kapotu základní řady 1500. Existovat budou vedle šestiválců, nicméně už jen masivní reklamní kampaň se sloganem "Nikdy nepřestal být Američanem" jasně ukazuje, jaký typ pohonu vedení značky preferuje.
RAM teď navíc dal Tavaresovi další důvod k slzám nad vlastním výrobním plánem: elektrický pick-up s beranem ve znaku je totiž definitivní minulostí. Ne že by se to nedalo čekat, protože jeho výroba byla několikrát posunuta.
"Poptávka po elektrických pick-upech v Severní Americe zpomaluje, Stellantis proto přehodnotil svou produktovou strategii a ukončil vývoj bateriového pick-upu," stojí v prohlášení automobilky.
Původně se auto se jménem RAM 1500 REV představilo už v lednu 2023 jako poměrně futuristický koncept. Hned v únoru se objevily první fotky produkční verze a automobilka otevřela objednávky, v dubnu stejného roku se pak pick-up objevil na autosalonu v New Yorku s výběrem mezi 168- nebo 229kWh baterkou. Dojezd měl přesáhnout 800 kilometrů.
Jenže pak nastala vlna odkladů, naposledy - podle oborového magazínu Automotive News - se dodavatelé dílů dozvěděli, že začátek produkce má být až v roce 2027. V lednu 2025 byl také zrušený vývoj verze s větší baterkou a teď tedy elektrická 1500 REV končí úplně. Kolik RAM nasbíral předobjednávek, v tiskovém prohlášení nebylo. Pro příznivce ale alespoň stihla vzniknout zmenšená replika od firmy Matchbox.
Ovšem aby v tom americký výrobce udělal trochu zmatek, jméno 1500 REV nevyřadil úplně, ale předal ho verzi s prodlužovačem dojezdu, která se původně měla jmenovat Ramcharger. Ta se sice také dočkala odkladu, ale bude nakonec jedinou cestou RAM k elektrifikaci. Alespoň zatím.
Jedná se o verzi kombinující elektrický motor na přední i zadní nápravě, 92kWh baterku a 3,6litrový šestiválec fungující jako generátor elektrické energie. Přímé spojení s koly nemá. Celkový dojezd na jedno nabití a natankování má přesáhnout 1110 kilometrů, zároveň má pick-up utáhnout až 6350 kilo a uvézt 1191 kilo. Předpokládané uvedení na trh je v průběhu příštího roku.
Z velké americké trojky výrobce pick-upů Ford, Chevrolet a RAM je tak automobilka Stellantisu jediná, která nebude mít v nabídce plně elektrický pick-up. Ford má F-150 Lightning, ačkoliv jeho příští generace už byla také odložena minimálně o dvanáct měsíců na rok 2028. Chevrolet zase nabízí elektrickou verzi modelu Silverado a GMC z něj odvozený model Sierra EV. Elektrický pick-up má v nabídce i Rivian, Tesla a nabídne ho i Scout, který zažívá znovuzrození pod taktovkou Volkswagenu.