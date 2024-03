Elektrická Škoda Octavia je realitou. Má baterku z Enyaqu a karoserii z roku 1969

Spojení elektrická Octavia působí tak trochu jako magnet. Dát do nejprodávanějšího českého auta pohon na baterky je věc, na níž Škoda zatím pracuje. Výsledek by měl být znám v roce 2026, kdy se kombi podobné velikosti objeví. Ponese jméno Octavia? To je prozatím otázka. Jednu elektrickou Octavii přitom Škoda stihla představit už letos.

Jmenuje se Voltavia a není to úplně první Škoda Octavia na elektřinu. Mnozí si jistě vzpomenou na koncept Green E Line z roku 2010, který vycházel z tehdy stále ještě čerstvě omlazené druhé generace českého bestselleru. Voltavia je ale bez diskuse ještě o něco zajímavější elektrickou Octavií. Už jen proto, že původně vznikla už v roce 1969. Související Taková auta jinde neuvidíte. Elektrická Octavia zastínila i Ferrari nebo Mercedes 55 fotografií Francouzské zastoupení české automobilky ale loni vymyslelo soutěž mezi dvěma tamními automobilovými magazíny - Automobile Propre a M6 Turbo. Zadání bylo jasné, vzít původní Octavii ze 60. let a přestavět ji na elektromobil, který by ujel alespoň 180 kilometrů. Jde vlastně o takzvaný restomod, ve světě klasických aut poslední roky velice populární. Stačí si vzpomenout na různé elektrické Porsche 911, Fordy Mustang a další klasiky. Zkrátka staré auto s moderním pohonem. Soutěž měla mít jednoho vítěze, který měl své auto ukázat veřejnosti na veteránské výstavě Retromobile v Paříži začátkem února. Ve skutečnosti ale tento termín stihl jen magazín Automobile Propre, který se přímo zaměřuje na elektromobily. Právě jejich dílo se jmenuje Voltavia a původně je to kombík z roku 1969. To už se klasický tudor dlouho nevyráběl, v roce 1964 přepustil místo 1000 MB. Pro praktičtější karoserii ale v AZNP neměli náhradu, proto ji drželi v nabídce výrazně déle. Že jde o Octavii, poznáte bezpečně na první pohled. Vpředu jsou kulatá světla i typická maska chladiče, vzadu pak světla z typu 100/110 i dvoudílné víko kufru. S jeho spodní částí si přitom tvůrci užili svoje, několikrát se totiž rozbily jejich panty a uchycení. Jinak je auto snížené, má aerodynamická kola, vzadu jsou ráfky dokonce ukryty podobně jako třeba u Citroënu DS. Zelený lak karoserie pak odstínem odpovídá konceptu Vision 7S. To důležitější se ale odehrálo v útrobách. Tvůrci z automagazínu postupně zveřejňovali svou cestu od původního auta až k výsledné Voltavii. V textu věnujícím se právě pohonu tak volili výkon elektromotoru tak, aby co nejvíce odpovídal původní čtyřválcové dvanáctistovce, navíc nechtěli, aby celková hmotnost auta byla zásadně vyšší - cílem bylo její překročení nejvýše o 20 procent. Výrazněji proměnit nechtěli ani rozložení hmotnosti mezi obě nápravy a baterie neměly ubrat nic z původního vnitřního prostoru. Související Kvíz, co zvládnou jen znalci automobilové historie. Co všechno víte o Škodě Octavia? Infografika Docela striktní nároky. Nakonec se celé ústrojí včetně akumulátorů povedlo dostat rovnou pod kapotu na místo původního benzinového motoru. Elektromotor má 75 kW a energii mu dodávají čtyři moduly z lithiové baterie pro Enyaq, dohromady s kapacitou 27,2 kWh. S elektromotorem je spárovaná původní převodovka, tvůrci tvrdí, že ji využití jako redukci. Podle jejich odhadů váží Voltavia asi 1050 kilogramů, nabíjet ji je možné střídavým proudem a dojezd je "na úrovni požadovaných 180 km". Na takzvanou poslední míli si pak kombi vozí v kufru elektrickou koloběžku, interiér přitom stále pojme pět cestujících. Aerodynamické úpravy karoserie pak vyústily v koeficient odporu vzduchu cx na úrovni 0,94, což je v kontextu současných elektroaut šílené číslo, pořád je ale potřeba mít na paměti, že se jedná původně o kombi z konce 60. let. Přestavěná Octavia od Automobile Propre je zatím jediná, která z původního souboje vyšla. Projekt konkurenčního magazínu M6 Turbo nabral zpoždění a dokončený by měl být asi v polovině května. Tam se tvůrci odvázali více, prý by mělo jít o elektrický driftovací speciál s motorem z Tesly a točivým momentem až 2000 Nm.