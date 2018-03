Elektrická motorka Harley-Davidson bude už za rok, navzdory klesajícím prodejům

před 5 hodinami

Harley-Davidson slíbil, že během dalších 10 let představí 100 nových motocyklů. Jedním z nich bude i elektrická motorka, která by měla na silnice vyjet už v roce 2019. Před pár lety americký výrobce ukázal prototyp do zásuvky. Neměl ale dostatečný dojezd.

Když v roce 2014 jedna z nejslavnějších motocyklových značek předvedla koncept elektrické motorky, vyvolala debatu. Je Harley-Davidson bez řevu motoru a vibrací ještě opravdovým strojem z Milwaukee? Koncept nazvaný LiveWire byl nejen tichý, ale měl i zcela jiný design než klasické motocykly. Po pěti letech by se ale mohl elektrický Harley konečně dostat do výroby. "Společnost si stanovila za cíl uvést na trh elektrický motocykl během následujících 18 měsíců," píše se ve zprávě, která doprovází obchodní výsledky za poslední čtvrtletí loňského roku. Harley do zásuvky je tedy potvrzen na rok 2019. Snímatelný štít jako Kapitán Amerika. Nový Harley z české dílny uctívá veterány | Video: Jan Markovič, Zdeněk Bašus | 03:59 O budoucí sériové verzi se toho zatím mnoho neví, fanoušci ale vesměs doufají, že pět let odstupu obou elektrických motorek bude stačit k tomu, aby výsledek překonal nevalné schopnosti prototypu. Ten sice disponoval výkonným elektromotorem (109 koní, 180 Nm), ale na jedno nabití ujel jen 85 kilometrů. Přitom se počítalo s cenou okolo půl milionu korun. Paradoxem je, že plány na náročnou výrobu elektrického motocyklu přichází ve chvíli, kdy Harley-Davidson zveřejnil ne příliš povzbudivé výsledky. Ty ukazují, že mu v roce 2017 klesly celosvětové prodeje o 7,9 procenta. Značka očekává další pokles i pro letošní rok. Zároveň ale slíbila, že během 10 let uvede 100 modelů. Chce k sobě přilákat hlavně nové lidi. V Česku firma skončila s 524 prodanými motocykly za rok 2017 na 11. místě. Ačkoliv půjde pro Harley-Davidson o první elektrický motocykl v historii, na trhu se už dnes dají sehnat obdobné stroje. V Česku se prodávají třeba motorky Zero za částky mezi 300 a 500 tisíci korunami, které nabízí na jedno nabití dojezd až 288 kilometrů. V blízké budoucnosti by se na trhu měla objevit také motorka Lightning LS-218, která sice na jedno nabití ujede jen 160 kilometrů, ale zvládne jet až 350 km/h. Jde o nejrychlejší stroj svého druhu na světě.

autor: Jan Markovič | před 5 hodinami