Do Česka přichází čínská automobilka Dongfeng. Sází na benzinová i elektrická SUV

Dongfeng, jedna ze tří největších čínských automobilek, která už nějakou dobu prodává na Slovensku, přichází do Česka. V první fázi prodeje bude sázet na tři SUV - dvě mají klasický spalovací motor, Seres 3 je ovšem elektromobilem s udávaným dojezdem 301 km. Hlavní showroom má značka ve Vestci u Prahy.

Distribuci čínských automobilů zaštiťuje Bidli Auto. Ta spadá do společnosti Bidli Holding, která začínala ve finančním poradenství, dnes se orientuje ale především na reality nebo prodej energií. Importérem je slovenská společnost Plastonic, která dováží čínská auta na Slovensko a chystá se do Maďarska. Na Slovensku už má Dongfeng dvanáct showroomů a servisů.

V Česku zatím Bidli neplánuje stavět dedikovanou síť showroomů, chce využívat svých 35 již existujících prodejních míst, případně také internet. Zároveň plánuje mít firma v každém regionu strategického partnera, který bude autorizovaným servisem značky. To by podle zástupců distributora mělo pomoci prolomit počáteční nedůvěru zákazníků. Ředitel Bidli Holding Jiří Lejnar zároveň uvedl, že ve Vestci, kde má automobilka hlavní showroom, bude také sklad dílů, z něhož by mělo být možné distribuovat potřebné prvky do 24 hodin.

A s čím vlastně Dongfeng přichází? Nejlevnějším modelem v nabídce je SUV Glory 580. Standardně sedmimístný model s délkou 4680 mm by měl podle zástupců distributora konkurovat třeba Škodě Kodiaq. Pod kapotou je zatím pouze přeplňovaná zážehová patnáctistovka o výkonu 107 kW v kombinaci s automatickou převodovkou CVT. Cena jediné nabízené výbavy Luxury je 599 900 korun, Kodiaq se 110kW patnáctistovkou začíná na 818 900 korunách.

V Česku budou modely Dongfeng dostupné především v nejvyšší možné výbavě, u Glory 580 to znamená přední a boční airbagy, klimatizaci, rádio s desetipalcovou dotykovou obrazovkou, parkovací senzory i kameru nebo 17palcová litá kola.

Fengon 5 je kříženec SUV a kupé střední třídy, který bude dostupný také zatím s jediným motorem. Opět jde o přeplňovanou benzinovou patnáctistovku o výkonu 101 kW v kombinaci s automatem CVT. Cena vozu je 699 900 korun, opět v nejvyšší výbavě Classic+. Ta obsahuje třeba rádio s 10,25palcovým displejem, automatickou klimatizaci, čtyři airbagy, přední a zadní parkovací senzory, elektrická přední sedadla, střešní okno, elektrické víko kufru, diodová přední světla nebo 18palcová litá kola.

Třetím modelem je elektrické SUV Seres 3 s lithium-železo-fosfátovou baterií o kapacitě 53,6 kWh. Výkon elektromotoru je 120 kW, přičemž udávaný dojezd je podle standardu WLTP 301 km. Dobíjet je možné prozatím nejvýše 60 kW, v blízké budoucnosti by však mělo být možné nabíjet až 150 kW. Seres 3 je o něco menší než další dva modely, na délku má 4385 mm. Cena vozu je 919 900 korun, přičemž jako hlavní konkurenci označuje Bidli Auto korejské modely Kia e-Niro a e-Soul, případně Hyundai Kona Electric.

Kona se srovnatelným dojezdem startuje na 789 990 korunách, oba modely Kia pak stojí shodně 1 099 980 korun. Čínský elektromobil se tedy cenově, na rozdíl od některých dřívějších pokusů čínských automobilek prorazit v Evropě, příliš nepodbízí. Zástupci importéra i distributora tvrdí, že dodávat na trh za každou cenu auta s nízkou cenou, s nimiž by pak zákazníci měli problémy, ani nebylo jejich cílem.

Výhodou i modelu Seres 3 má pak být také vyšší výbava, která obsahuje šest airbagů, rádio s 10,25palcovou obrazovkou (zatím však jen v čínštině a angličtině, čeština se připravuje), digitální budíky, automatickou klimatizaci, panoramatický kamerový systém, přední a zadní parkovací senzory, elektrická přední sedadla, střešní okno nebo 18palcová litá kola.

Všechny tři modely se zatím nabízejí v předprodeji, klasický prodej by měl začít zhruba v polovině října a dodávky od listopadu. Už teď si ale zájemci mohou například objednat testovací jízdu, případně si vůz zarezervovat on-line. V budoucnu pak Bidli Auto počítá s dovozem většího elektromobilu Seres SF5, který by měl homologaci dostat ještě letos ke konci roku, a jeho cena by se měla pohybovat kolem 1,5 milionu korun. Nabídnout chce i modely Voyah, což je luxusní divize Dongfengu. Prvním bude příští rok elektrické SUV Free.

Příští rok chce Bidli Auto prodat asi 600 vozů, polovina z nich by měla být elektrická. Zatím zhruba 60 procent objednávek tvoří auta se spalovacím motorem, na které je záruka sedm let nebo 150 tisíc km. Na elektromobily je čtyři roky nebo 100 tisíc km. Pokud si někdo objedná Dongfeng do výroby, nebudou ho tedy moci uspokojit skladové zásoby, čekat na něj bude zhruba pět měsíců - tuto dobu prodloužily jednak koronavirová pandemie, a jednak také problémy s dodávkami čipů.

Dongfeng je v Evropě známý především tím, že v roce 2014 majetkově vstoupil do koncernu PSA, který měl v té době finanční problémy. Proto je možné na některých mimoevropských trzích narazit na Peugeoty, které začaly svůj život jako modely Dongfengu, ten pro změnu využívá některé francouzské technologie. Spojení to nebylo až tak překvapivé, už od roku 1992 je Dongfeng čínským partnerem Citroënu a Peugeotu, kdy především první jmenované automobilce pomohl s modelem Fukang, v Evropě známým jako ZX, proniknout na tamní trh.

Číňané mimochodem vlastní menší podíl i v konglomerátu Stellantis, který vznikl začátkem letošního roku spojením koncernů PSA a FCA. Vedle toho Dongfeng na domácím čínském trhu spolupracuje i s dalšími automobilkami a vyrábí jejich modely ve společných podnicích. Jedná se například o Hondu nebo Nissan.

Vznik Dongfeng Motor Corporation, jak zní celé jméno automobilového výrobce, se datuje do roku 1969. Původně firma začínala s výrobou nákladních vozů, které spolu s autobusy vyrábí dodnes. Postupně však do portfolia přibyla i osobní auta, především SUV, MPV a sedany, a menší dodávky. Na domácím trhu prodává Dongfeng své modely pod několika různými značkami, vlastní i podíl ve společnosti Sokon, která prodává auta mimo jiné pod značkou Seres. Proto se v síti Dongfeng prodávají v Česku i tyto elektromobily.