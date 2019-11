Konec úmrtí dětí v autě kvůli zapomnětlivosti rodičů? V Itálii je nově povinný alarm

Kdo v Itálii poveze v autosedačce dítě mladší čtyř let, bude muset mít nainstalované zařízení, které ho upozorní v případě, že by dítě v autě zapomněl. Nové nařízení, které platí od začátku listopadu, se vztahuje na auta s italskou registrační značkou nebo na Italy, u kterých by policisté zjistili, že v zemi dlouhodobě žijí. Turisté by na to měli pamatovat na dovolených s autem z autopůjčovny.

Itálie chce bojovat se zapomnětlivostí rodičů. Řidičům, kteří v Itálii cestují autem s malými dětmi ve věku do čtyř let v autosedačkách, přibyla začátkem letošního listopadu povinnost mít nainstalované zařízení, které je upozorní v případě, že by dítě v autě zapomněli. Informoval o tom list La Repubblica. Související Caparti v nebezpečí. Polovina z nich jezdí ve špatně upevněných autosedačkách Přehled Pokud policisté při kontrole odhalí auto s dětským pasažérem bez povinného alarmu, mohou řidiči uložit pokutu od 81 do 326 eur (2000 až 8300 Kč). Tato povinnost platí pouze pro auta s italskými značkami, případně pokutovat lze i ty řidiče, u kterých by policie zjistila, že v Itálii dlouhodobě žijí, ačkoli by jeli v autě se značkou cizího státu. Rodiče, prarodiče i další lidé, kteří s sebou v autosedačce povezou dítě mladší čtyř let, musejí mít alarm, který se automaticky spustí, když řidič opustí vůz bez dítěte. Takový alarm může být součástí autosedačky, případně i jako příplatková položka přímo ve vozidle od výrobce, ale může být i nezávislý na obou z nich. Splňovat ovšem bude muset to, že upozornění na zapomenuté dítě musí být viditelné nebo slyšitelné uvnitř i vně automobilu. Související Sháníte ojeté rodinné auto, na které stačí čtvrt milionu? Máme nejlepší tipy mezi MPV Přehled Nové opatření italské ministerstvo dopravy přijalo v reakci na tragické případy, kdy rodiče nebo jiní rodinní příslušníci zapomněli dítě v horkém počasí v autě. Nemluvňata pak často na následky přehřátí zemřela. Alarm vyvinul v Itálii Michele Servalli ve společnosti Remmy. Jeho zařízení monitoruje autosedačku a mechanicky ji propojuje s "hlásičem" u řidiče, který se aktivuje při jízdě. Pokud auto zastaví, hlásič pípá nebo bliká, že v autosedačce je zapomenuté dítě. Zařízení je ale čím dál více, výrobci autosedaček už mají vlastní typy, které jsou přes bluetooth propojeny s řidičovým mobilem. Související Je MPV s pohonem všech kol rodinným ideálem? Test Seatu Alhambra 4x4 23 fotografií Systém tak umí i posílat zprávy přes komunikační kanály typu WhatsApp nebo posílat SMS. Na pořízení mechanismu italské ministerstvo dopravy přispěje řidičům částkou 30 eur (765 Kč). Pokud policisté někoho přistihnou s dítětem mladším čtyř let ve voze bez předepsaného zařízení, budou mu moci uložit nejen pokutu, ale i pět trestných bodů. Související Muž v Praze ukradl auto s miminem na zadním sedadle, dítě odložil na parkovišti Cizinci v Itálii

Nové nařízení se tedy nevztahuje na ty rodiče, kteří s malými dětmi cestují po Itálii s vozidlem se zahraniční registrační značkou. Pokud si ale na italském území půjčí auto, a to i vůz od místních autopůjčoven, musí toto zařízení mít. Možností je tedy půjčit si takovou autosedačku přímo v půjčovně. Brzy v USA

Povinnost mít takový alarm se pravděpodobně zavede také v USA, kde k případům, kdy dítě, na které rodič v autě zapomněl, kvůli přehřátí zemřelo. Například jen letos došlo v USA k 52 případům a byly mezi nimi jak několikaměsíční kojenci, tak i třináctiletá dívka. Každoročně takto zemřou desítky dětí po celém světě.