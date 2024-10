Díly odpadávají za jízdy. Kvalita vozů UAZ je podle ruského senátora nechutná

Uljanovský výrobce terénních vozů má podle všeho vážné problémy s kvalitou. U ruských aut to sice není nic nepředstavitelného, tentokrát ale potíže překračují obvyklou míru fantazie. Možná by se to v místním tisku tolik neřešilo, kdyby na tom nezávisel úspěch "speciální vojenské operace".

Na krajnici stojí muž a v ruce drží řadicí páku s tyčí a celým koženkovým obložením. V pozadí pak vidíme zelený UAZ Patriot bez registračních značek, ke kterému všechny tyto věci původně patřily. Fotografie pořízená "v zóně speciální vojenské operace", tedy na okupované části Ukrajiny, je doplněna dopisem vojenskému veliteli. V něm si řidič stěžuje, že ani náhradní UAZ do cíle nedojel. Ačkoliv celá událost působí až komicky, ruského senátora Dmitrije Olegoviče Rogozina rozlítila do běla. "Myslím, že jsem už psal o nechutné kvalitě vozidel UAZ dodávaných na frontu. Můžete si přestat dělat legraci z našich kluků? Nebo snad sami chcete stát na kraji silnice někde mezi Tokmakem a Rabotyne s volantem, který vám během jízdy zůstal v ruce? Válka je v plném proudu a vy posíláte šunty! Styďte se! Myslíte si, že válka vše smaže? Mýlíte se," napsal Rogozin na svůj telegramový kanál. I když je překvapivé, že ve svém příspěvku Rogozin použil hned dvakrát zakázané slovo "válka", odpovědi se dočkal od ministerstva průmyslu a obchodu: "Dnes mi volal jeden z náměstků federálního ministra a podrobně mi vysvětlil, jak automobilka bude řešit otázku náhrady za sankcionované zahraniční komponenty pro tyto vozy. Ale i když vše není technicky vyřešeno, potvrdil zavedení přísného režimu přejímky automobilových produktů a rozmístění servisních středisek v zóně speciální operace," citují Rogozina noviny Rossijskaja Gazeta. Ačkoliv by se z celé události mohlo zdát, že za upadlou řadicí páku Patriotu mohou západní sankce, skutečnost je patrně složitější. Svědčí o tom i článek na automobilovém serveru Motor.ru s příznačným titulkem "Kvalita Buchanky klesla na historické minimum". Řeč je o populárním terénním mikrobusu UAZ-452 zvaném lidově Buchanka, který automobilka vyrábí od roku 1958 a moderní západní díly na jeho montáž nepotřebuje. Až do února tohoto roku neměly vozy určené pro domácí trh dokonce ani jednoduchý katalyzátor. Jednu takovou si koupil i nejmenovaný Rus, který po sto ujetých kilometrech popsal na Moror.ru stav Buchanky následovně: "Na autě je koroze na podbězích a poblíž upevňovacích prvků obložení jsou rezavé skvrny. Boční panely karoserie jsou zvrásněné - se stopami po nárazech z vnitřní strany. Tovární tmel neplní svou funkci. Musel jsem úplně vyčistit švy a spoje a poté nanést nový. Ani převodovka nefunguje dobře, je znát, že není dobře promazaná. Její chod je tuhý, navíc jsou při řazení velké vůle." Ruský motoristický server dále píše, že pracovníci na montážní lince zanechávají pod vnitřními panely karoserie nepořádek, například zbytky čalounění z podlahy. "Svary jsou nedbalé, baterie v kabině není ničím zakrytá, ve standardní výbavě je plastový hever, patrně na jedno použití." K tomu logicky nezmizely ani inherentní problémy Buchanky: "Musíte si zvyknout na špatnou ergonomii a slaboučké kontrolky na přístrojové desce." Výše uvedeným nedostatkům by měla odpovídat cena, i na tu si ale Rusové stěžují. Pod titulkem "Nebezpečná a zastaralá. Proč Buchanka stojí přes dva miliony rublů?" se Rossijskaja gazeta podivuje, že auto, které se za 70 let výroby skoro nezměnilo, nyní v expediční verzi stojí 2,3 milionu rublů (zhruba 560 tisíc korun). "Ceny vozů UAZ jsou v poměru k jejich spotřebitelským kvalitám a nízké spolehlivosti nafouknuté, ale motoristé jsou nuceni je kupovat kvůli nedostatku alternativ v segmentu SUV," vysvětluje v Gazetě viceprezident ruské Národní automobilové unie Jan Heitzer. "Když se člověk rozhodne koupit UAZ, znamená to, že si nemůže dovolit žádné jiné SUV. Nyní je na výběr mezi velmi drahými zahraničními modely, které jsou většinou dodávány z nepřátelských zemí, a uazy. Podle mého názoru ceny uazů neodpovídají jejich hodnotě," míní Heitzer. Auta podle něj nesplňují současné bezpečnostní standardy, požadavky na ovladatelnost a dynamiku. "Všechny prototypy, které slibovaly vítězství nad Land Cruiserem, zůstaly pouze na papíře, ačkoli čínská obdoba UAZ od společnosti BAW prošla evolucí a dostala moderní pohonné jednotky," uzavírá odborník.