Dálniční známka zdraží o 800 korun, vláda navrhuje limit při nákupu aut "na firmu"

Roční dálniční známka zřejmě od příštího roku zdraží o 800 korun na 2300 Kč. Opatření navrhla vláda v rámci konsolidačního balíčku úspor. Podnikatelé budou mít limit odpočtu při nákupu luxusních aut. Odpočet by měl být nově uznatelný na první dva miliony z ceny vozu.

Dálniční známka v Česku s největší pravděpodobností podraží, roční by měla stát 2300 korun, dnes motoristy vyjde na 1500 Kč. Opatření navrhla vláda v rámci konsolidačního balíčku. Cena by se navíc v dalších letech měla valorizovat.

Ministerstvo dopravy na to postupně zveřejňovanými informacemi o zvýšení cen připravovalo české motoristy už minimálně rok. "Cena dálniční známky se nezvyšovala jedenáct let. Za tuto dobu se také proměnila hodnota peněz. Je tak namístě uvažovat od příštího roku o zdražení dálniční známky v řádu stokorun," řekl již dříve Aktuálně.cz Filip Hlušička z tiskového oddělení ministerstva dopravy.

Kolik bude stát třicetidenní kupon nebo viněta na 10 dní, ale vláda nezveřejnila. Dnes vyjde na 440, respektive 310 korun. Potvrdilo se však, že by se od příštího roku zavedly jednodenní známky. Pokud by roční kupon skutečně stál avizovaných 2300 Kč, známka na jeden den by pravděpodobně vyšla maximálně na 207 Kč. Vypočítá se na základě ceny ročního kuponu a nesmí překročit hranici devíti procent.

Odpočet u luxusních aut s omezením

Vláda také navrhuje změnu pravidel při odpočtu daní při nákupu aut "na firmu". Poukazuje na to, že podnikatelé využívají snížení daňového základu při nákupu drahého auta pro podnikatelské účely a pak s vozy jezdí soukromě. Odpočet by měl být nově uznatelný při nákupu na první dva miliony z ceny vozu.

"Například v roce 2020 bylo 96 ze 101 nově registrovaných Ferrari v Česku registrováno na firmu," uvádí ve svém prohlášení vláda. Jde tedy o částečný návrat před rok 2007, kdy platilo v zákoně o dani z příjmů pro odpisování automobilů omezení ve výši 1,5 milionu korun.