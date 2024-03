Dacia zveřejnila ceny nového Dusteru. V nejvyšší výbavě stojí i přes 600 tisíc

Třetí generace Dusteru přichází právě do prodeje. Základní cena je pořád poměrně lákavá, a to díky tomu, že je trochu chudší. Ve vyšší výbavě se částka přehoupla přes 600 tisíc korun, přitom "starý" nejdražší Duster se dal pořídit za 596 tisíc. Novinkou je hybrid v nabídce a vyřazení dieselu.

Oblíbené SUV Dacia Duster je ve třetí generaci i docela hezké auto. Redakce měla možnost si ho naživo prohlédnout na nedávném ženevském autosalonu.

Zásadní novinkou je, že Duster už se nenabídne s naftovým motorem. Končí také velmi povedený čtyřválcový motor TCe 130 a rovněž i základní zážehový litrový tříválec TCe 90.

Nyní Dacia zveřejnila české ceny. Litrový tříválec o výkonu 74 kW, který je už z továrny upravený také na pohon na LPG, zaujal pozici základní motorizace. V základní výbavě Essential vyjde na 429 900 Kč. V porovnání se starým ceníkem tak působí atraktivně, tento motor se dal pořídit jen o čtyři tisíce levněji (425 500 Kč).

Jenže kouzlo tkví v tom, že nově přidaná startovací výbava Essential je o chlup skromnější. Auto sedí na ocelových 16" kolech a kryty zpětných zrcátek jsou v černé barvě.

Druhý stupeň výbavy Expression už zahrnuje lité 17", šedé kryty zrcátek, zadní parkovací kameru a multimediální systém s 10" displejem s možností zrcadlení telefonu.

Se stejným základním motorem, tedy litrovým tříválcem Eco-G, který zvládá i pohon na LPG, takový Duster vyjde na 469 900 Kč, v předchozí generaci se dal pořídit o 44 400 Kč levněji. Jenže "stará" výbava Expression u předchozí generace není identická se stejně pojmenovanou u nového modelu. Duster Expression druhé generace měl o palec menší litá kola, postrádal couvací kameru a dotykový displej byl o dva palce menší.

Výbavy Journey a Extreme už otevírají cestu také k jiným motorizacím, než je základní LPG tříválec. Nabízí se benzinový tříválec TCe o objemu 1,2 litru o výkonu 96 kW. Ten může mít pohon buď předních, nebo všech kol. Za čtyřkolku se připlácí 62 tisíc korun.

Kdo by rád vlastnil Duster s automatickou převodovkou, jedinou možností je zvolit aktuálně nejdražší motor, čtyřválcovou šestnáctistovku s hybridní dopomocí známou už z modelu Jogger, která nabídne výkon 104 kW a 148 Nm. Slibuje také nejlepší spotřebu, a to rovných pět litrů na 100 km. Ta už ale stojí 622 900 Kč, přitom je to poprvé, kdy cena Dusteru poskočila přes hranici 600 tisíc korun.

Nejdražší Duster ve druhé generaci byl model TCe 150 s pohonem všech kol ve verzi Extreme, který vyšel na 595 600 Kč.

Varianty Journey a Extreme jsou nyní cenově shodné. Rozdíl je ale ve výbavových položkách. V případě Journey zákazník dostane 18" lité disky, přední mlhovky, automatickou klimatizaci, bezklíčový vstup, bezdrátovou nabíječku na mobil, o dva reproduktory více oproti verzi Expression a navigaci s mapami, které pracují s reálným provozem.

Extreme má o palec menší kola, speciální čalounění, měděné kryty zrcátek a modulární střešní ližiny, a navíc také čtyři reproduktory namísto šesti ve verzi Journey.

Ceny nové Dacie Duster:

Výbava Motor Cena Essential Eco-G 100 429 900 Kč Expression Eco-G 100 469 900 Kč Journey Eco-G 100 499 900 Kč Tce 130 536 900 Kč Tce 130 4×4 598 900 Kč Hybrid 140 622 900 Kč Extreme Eco-G 100 499 900 Kč Tce 130 536 900 Kč Tce 130 4×4 598 900 Kč Hybrid 140 622 900 Kč

Objednávat vozy lze už nyní, k prodejcům by měly dorazit už během jara.