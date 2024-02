Prolezli jsme nové auto českých myslivců. Dacia Duster už není jen neúnavný dělník

Spolu s novým Renaultem 5 je to v Ženevě nejobletovanější novinka. Přestože se Duster poprvé ukázal už loni před koncem roku, většina novinářů se s ním mohla seznámit až ve Švýcarsku. A spousta lidí by asi na první pohled nehádala, že je to Duster, protože z předchůdce nezůstalo skoro nic. Jen jméno. A podobně je na tom také jediný rumunský elektromobil, omlazený Spring.

Nový designový jazyk Daciím svědčí. Jestliže Duster byl ve druhé generaci účelné auto, které ale designově za srdce nechytlo, třetí generaci jde označit za vyloženě pěkný vůz. Naživo vypadá lépe než na fotkách, ačkoliv je pravda, že na ženevském stánku stála tři auta v plné výbavě na 18palcových litých kolech. Nicméně provedení přední části se světelným podpisem ve tvaru písmene Y, vizuálně navazující na bílé elementy v masce, vypadá atraktivně.

A to stejné lze napsat i o skupinových světlometech, které jsou navíc protažené do boků, kde mají šikovně skrytý nápis Dacia. Autu sluší také plastová ochrana spodní části karoserie, stejně jako stříbrně lakované středy nárazníků. Znovu je ale potřeba zopakovat, že jde o vozy většinou v plné výbavě.

Což se ještě výrazněji projevuje v interiéru. Analogové budíky, které budou základem, neměl jediný vystavený model. Digitální štít působí na první pohled v autě jako Dacia možná až nepatřičně, nicméně to ukazuje, kam se rumunský výrobce za poslední dvě dekády posunul. A protože spousta technologií pochází ze skladů Renaultu, stále se daří držet cenu na uzdě. Duster mimochodem český ceník ještě nemá, zveřejněn by měl být ale v nejbližší době. Však také už na přelomu května a června zavítá do showroomů.

Zpátky ale k interiéru, který je plný tvrdých plastů - někde se šetření projevit muselo -, ty nicméně nepůsobí úplně lacině a také zpracování ve vystavených autech zaslouží pochvalu. Centrální obrazovka má 10,1 palce a je příjemně natočená směrem k řidiči. Pod ní jsou výdechy ventilace a ještě níže má Duster stále fyzická tlačítka. Ano, teplotu uvnitř si stále nastavíte ručně. Kolébkové přepínače jsou mimochodem také z Renaultů.

Motiv písmene Y se opakuje i na madlech předních dveří nebo výdeších ventilace. Pokud jde o prostornost, ani tam Duster nezklame, respektive se drží takového dobrého standardu své třídy. 180 cm vysoký člověk si za sebe sedne, byť nadbytkem místa v podélném směru trpět nebude. Dostatečný je ale prostor nad hlavou. Kufr podle verze pojme s pěti sedadly až 472 litrů, po sklopení sedadel ale získáte rovnou plochu jen s dvojitou podlahou. Jinak vznikne nepraktický schod. Nejen v zavazadelníku jsou pak prvky, které Dacia nazývá jako YouClip (praktické háčky či vyjímatelná baterka).

Technicky jen rychle zopakujme, že Duster stojí na platformě CMF-B, podobně jako některé malé Renaulty. Na délku má 4,34 metru a nabízet se zpočátku bude s litrovým přeplňovaným tříválcem upraveným na spalování LPG, tříválcovou mildhybridní dvanáctistovkou a jako plnohodnotný paralelní hybrid s benzinovou šestnáctistovkou a elektromotorem. Tato verze jako jediná nabídne automatické řazení, naopak dvanáctistovka bude jako jediná mít vedle pohonu předních i pohon všech kol.

Je to vůbec on?

Omlazený Spring vypadá tak trochu jako zmenšený Duster, což ale rozhodně není na škodu. Nejlevnější elektromobil na trhu, který si podle zástupců značky svou cenu udrží i po nástupu trnavského Citroënu ë-C3, opravdu hodně prokoukl a působí mnohem dospělejším dojmem. Kromě střechy a prosklení se podle produktového ředitele Dacie Patrice Lévy-Benchetona změnily všechny vnější karosářské panely. Stejné ale zůstaly podle nás ještě kliky dveří.

Nová přední i zadní část Springu každopádně sluší, a to i v základní verzi na nejmenších 14palcových kolech s kryty a bez ozdobných samolepek. Ty pak spolu s oranžovým lakem karoserie na jednom z vystavených aut dělají z malé Dacie vlastně na pohled moc hezké auto. To je velká změna oproti minulému provedení.

Kámen na kameni nezůstal ani v interiéru, kam se standardně nastěhoval digitální přístrojový štít se sedmi palci a nová dotyková obrazovka s deseti palci. Spolu s výdechy ventilace s prvky ve tvaru písmene Y to až nápadně připomíná Duster, tím spíše, pokud z auta do auta přesednete ihned.

Nový je i volič automatické převodovky, parkovací brzda nicméně zůstala nadále ruční. A toho, co zůstalo nezměněno, je nakonec více. Třeba vnitřní šířka kabiny nebo prostor podélně vzadu. Je to zkrátka pořád auto do města, i když se nyní tváří dospěleji. Také se jedná o pouhou modernizaci, na zvětšení vnitřního prostoru je potřeba počkat si do příští generace, stejně jako třeba na nová pohodlnější sedadla.

Naopak zvětšení kufru se Spring dočkal už teď, a to díky 35litrovému prostoru pod přední kapotou. Je to veskrze praktické řešení, protože nabíjecí kabely nemusí řidič vozit v kufru, ale pod přední kapotou.

Technicky se nic nezměnilo, zástupci značky už několikrát zopakovali, že si to zákazníci ani nežádají. Elektromotor tak má stále 48 kW a baterie s 26,8kWh kapacitou stačí k ujetí 220 kilometrů. Výhodou je nízká hmotnost, i nejlépe vybavený model váží méně než tunu.

Také nabíjení zůstalo u volitelného maxima 30 kW, novinkou je ale možnost napájet Springem elektrické spotřebiče díky funkci V2L. V Ženevě to názorně demonstroval provoz kávovaru. Nabíjecí port zůstal v přední masce. Další změnou v oblasti pohonu je možnost rekuperace, stačí zvolit režim "B". To Spring také dřív nenabízel.