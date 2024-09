Co dokáže velká voda. Neuvěřitelný příběh utopeného Bentley s otevřeným koncem

Kam až může zajít vášeň pro noblesní britská auta? Třeba až do stavu, kdy si na hranice Německa s Lucemburskem jedete koupit vytopené Bentley Continental R Turbo. Kupé, které jste dlouho obdivovali naleštěné ve videu, se náhle ocitlo v inzerci za hubičku. To je příležitost, která se přece nebude opakovat.

Někdo sbírá mince, jiný plechovky od piva, Pavel Kejř má rád britské veterány. Ale nic podobného Austinu Allegro nebo Morrisi Marina, lákají ho jen slovutné značky Jaguar, Rolls-Royce a Bentley.

Možná to vypadá, že je mimořádně dobře zajištěný rentiér, opak je však pravdou. Za své sny, které si tu a tam v životě splnil, nikdy neutrácel miliony. Jeho cenová hranice za model i toho nejzvučnějšího jména končí na částce, za kterou jiní nakupují malá přibližovadla do města. Leccos si totiž zvládne opravit sám, a když se v jeho očích někde objeví zajímavější kus, neváhá jej za ten svůj vyměnit.

Na některá auta si v průběhu let myslel, ale nenapadlo ho, že by se k nim někdy mohl dostat. "Odjakživa mě lákala kupé. Rolls-Royce Corniche nebo Bentley Continental R. Protože se jich ale vyrobilo málo, byla vždycky hodně drahá a zcela mimo mé možnosti. To mi ale samozřejmě nebránilo, abych brouzdal po internetu a koukal, kde je co k mání," říká.

Dlouhá léta obdivoval na YouTube vínový Bentley Continental Turbo R z roku 1996. "To auto bylo prakticky nové, mělo najeto pár tisíc kilometrů, ale britský bazar za něj chtěl v přepočtu dva a půl milionu korun," vypráví a na důkaz vytahuje z kapsy mobil, na kterém hledá video s inzerátem starým deset let. Prodejce jej totiž dosud nesmazal a o tehdejším zánovním stavu vozu se tak může dodnes přesvědčit každý.

"Když se pak předloni na Mobile objevil Continental se stejnými detaily, okamžitě jsem si ho s tímhle autem spojil. Má totiž jedinečnou barevnou kombinaci interiéru, za kterou si první majitel připlatil," upozorňuje Kejř. Ostatně výčet příplatků je docela dlouhý, třeba stříbrná maska chladiče nebo chromované rámečky světel, sériové Continentaly mají obě zmíněné věci v barvě karoserie.

Hlavní rozdíl mezi naleštěným autem z videa na YouTube a inzerátem na Mobile byl ale v tom, že na německém serveru stál vůz o dva miliony korun méně. Důležité je dodat, že jím mezitím prošla povodeň.

"Prodejce sice psal, že auto je vytopené, do telefonu mi však nebyl schopen říct, do jaké výšky voda vystoupala. Takže jsem počítal s nejhorším, což se nakonec potvrdilo."

Když teď s Pavlem Kejřem stojíme u částečně rozebraného Bentley ve stodole nedaleko Litoměřic, na vnitřním obložení okna je vidět, že povodeň sahala až téměř ke střeše. Jediné, co zůstalo ušetřeno, je čalounění stropu. "Motor jsem omyl vapkou a vypustil z něj litr vody. Do válců jsem vstříkl trochu petroleje a už se zase točí," říká Kejř spokojeně.

Horší je to ale s interiérem. Ačkoliv bazarník před fotografováním vše pečlivě umyl, ve skutečnosti bylo půl roku po povodni všechno uvnitř auta nacucané vodou. "Kůže byla ztvrdlá a švy se trhaly. Jen co jsem usedl za volant, měl jsem mokrý zadek."

Zkáza interiéru byla nakonec kompletní. Kdysi nádherně zpracovaná kůže Connolly páchla zatuchlinou, molitany pod koberci začaly plesnivět. Ořechová dýha ze dveří nabobtnala a popraskala. Z celého vnitřku nakonec zůstalo jen pár ovladačů, spínací skříňka a volant. Zatím jediné, co na autě Pavel Kejř vyměnil, jsou přední světla. Ta původní byla do půlky zalitá vodou a rostl v nich žabinec.

Nejvíc starostí ale dělá elektrika. "Většinu toho stačí vyčistit od nánosu bahna, horší je to s řídícími jednotkami. Našel jsem firmu, která je umí opravit i se zárukou. Ale není toho zrovna málo," ukazuje Kejř na svazky kabelů a desítky konektorů, které tvoří depresivní změť uvnitř vybydleného interiéru. Někdy se však uprostřed zmaru přihodí i nečekané věci. "Teď po dvou letech z ničeho nic začalo fungovat dálkové ovládání zamykání. Asi konečně vyschlo," uvažuje.

Majitel vytopeného auta se zatím nerozhodl, jak v renovaci pokračovat. "Schůdnější varianta je ta, že počkám na těžce havarovaný kus s použitelným vnitřkem. Další možností je vše nově počalounit, zrekonstruovat dýhu, prostě všechno znova. Ale to by bylo strašně drahé, takže stále doufám v první variantu."

Na vhodného dárce ale může čekat hodně dlouho. Kupé Continental R vyrobil Bentley jen 194 kusů a máloco uvnitř je shodné s čtyřdveřovými sedany Bentley a Rolls-Royce ze stejné éry. Náhradní díly, které lze po letech ještě sehnat, jsou o to dražší. Třeba koncové světlo, které velkou vodu nepřežilo, stojí ve specializovaném obchodě 1200 liber, tedy 36 tisíc korun.

Nelze se tedy nezeptat, jestli Pavel Kejř nelituje okamžiku, kdy usmlouval cenu vytopeného veterána na 14 tisíc eur a s autem na přívěsu odjížděl s pocitem, že udělal dobrý obchod. "Pořád si myslím, že se to vyplatilo. Když se podíváte na brzdové kotouče, není na nich jediná drážka, to auto je prakticky jako nové," opakuje rozhodně. Jestli ale vínové Bentley ještě někdy vyjede na silnici, to už je jiná otázka.